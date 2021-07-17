В Крыму рекордная заболеваемость COVID-19, оккупанты вводят карантин

В оккупированном Крыму зафиксировали новый суточный рекорд заболеваемости коронавирусом. В субботу, 17 июля, на полуострове 401 случай инфицирования.

Такая ситуация в Крыму уже несколько дней подряд – суточный прирост заболевших коронавирусом стремительно растет. Предыдущий максимум зафиксировали накануне – коронавирус обнаружили у 394 человек.

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Ситуация с COVID-19 в Крыму

Всего на острове по данным оккупантов зарегистрировали более 53 тысяч случаев инфицирования SARS-CoV-2, выздоровели за весь период 46 800 человек, умер 1631 пациент.

В Крыму усилили карантин

В связи с рекордной заболеваемостью оккупанты ужесточили карантинные ограничения на полуострове:

с 1 августа детские лагеря с невакцинированным персоналом закрывают;

также в закрытый режим работы переводят и стационарные учреждения социального обслуживания с не иммунизированным персоналом;

до 17 августа приостановили диспансеризацию населения.

К слову, в Крыму могла ухудшиться эпидемиологическая ситуация вследствие распространения опасного штамма Дельта, который сейчас циркулирует в РФ. Впервые на острове зафиксировали вариант Дельта еще в конце июня.

Важно! Россия оккупировала Крым в 2014 году. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией.

Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России.