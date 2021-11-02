В Украине предупредили о риске повторного пика коронавируса

Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Украине и уровень смертности прекратили стремительно расти. Однако риск повторной вспышки остается.

Временная стабилизация заболеваемости

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко во время брифинга сообщил, что несмотря на временную стабилизацию заболеваемости, пиковая нагрузка впереди.

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Сейчас в Украине фиксируют первые положительные признаки, в частности, показатели госпитализации и уровень смертности прекратили высокий рост и временно стабилизировались на самом высоком историческом уровне,

– рассказал Юрий Ганиченко.

По словам эксперта, это необходимо сейчас, но это не значит, что это уже пиковые нагрузки на систему здравоохранения, пиковые значения по выявленным случаям, госпитализации и смертности.

Вакцинация дает первые результаты

Стабилизация ситуации, вероятно, вызвана стремительным наращиванием темпов вакцинации. Кроме того, прошло более двух недель с момента введения первой красной зоны.

Когда можно говорить о стабилизации ситуации

Положительный эффект от введения красной зоны фиксируют обычно через 2 – 3 недели после введения.

По прогнозу KSE, сейчас в Украине высокий риск повторного роста заболеваемости, поэтому говорить о стабилизации ситуации рано.

Сможем говорить о стабилизации, когда увидим положительный тренд в течение 2 – 3 недель,

– отметил эксперт.

В то же время сейчас выписки пациентов с коронавирусом продолжают расти большими темпами, чем госпитализация. Поэтому количество ковид-пациентов может стабилизироваться в ближайшее время.

Юрий Ганиченко также вспомнил, что примерно месяц назад в Центре прогнозировали пик заболеваемости в середине ноября, однако теперь очевидно, что он возможен уже в течение первой половины ноября. Поэтому необходимо наращивать темпы вакцинации и соблюдать карантинные ограничения.

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