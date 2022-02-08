Тем временем темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине замедлились, но продолжают расти. Об этом во время брифинга 8 февраля сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
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Всего за последнюю неделю уровень заболеваемости в стране вырос на 25%. В KSE прогнозируют, что рост заболеваемости и в дальнейшем будет продолжаться, но с еще более медленными темпами.
Ожидаем, что в ближайшие две недели будет продолжение роста (заболеваемости – 24 канал) до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки. Госпитализации также незначительно, но замедляются, а вот смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд растет заболеваемость. Плюс 29% от недели к неделе. Может расти в течение всего февраля,
– заявил Юрий Ганиченко.
А вот в Европе ситуация улучшается
По словам Ганиченко, сейчас наблюдается первая неделя спада заболеваемости в Европе. За последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости в Европе уменьшилось на 6%, а в мире – на 15%.
Статистика COVID-19 в Украине:
Источник: МОЗ
- За минувшие сутки, 7 февраля, в Украине выявили 34 353 больных коронавирусом. Известно, что среди новых пациентов есть 3 095 детей и 955 медицинских работников.
- За этот же период в больницы госпитализировали 2 168 человек. К сожалению, еще 255 больных умерли. Зато выздоровели 15 193 пациента.
- За все время пандемии в стране подтвердили 4 341 790 случаев заражения коронавирусом. 3 696 285 пациентов выздоровели, но вместе с тем болезнь унесла жизни 101 647 человек.