Тем временем темпы роста заболеваемости коронавирусом в Украине замедлились, но продолжают расти. Об этом во время брифинга 8 февраля сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

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Всего за последнюю неделю уровень заболеваемости в стране вырос на 25%. В KSE прогнозируют, что рост заболеваемости и в дальнейшем будет продолжаться, но с еще более медленными темпами.

Ожидаем, что в ближайшие две недели будет продолжение роста (заболеваемости – 24 канал) до 55 тысяч случаев на пике за отдельные сутки. Госпитализации также незначительно, но замедляются, а вот смертность начинает расти на фоне того, что уже четыре недели подряд растет заболеваемость. Плюс 29% от недели к неделе. Может расти в течение всего февраля,

– заявил Юрий Ганиченко.

А вот в Европе ситуация улучшается

По словам Ганиченко, сейчас наблюдается первая неделя спада заболеваемости в Европе. За последнюю неделю количество выявленных случаев заболеваемости в Европе уменьшилось на 6%, а в мире – на 15%.

Статистика COVID-19 в Украине:

Источник: МОЗ