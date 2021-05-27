Исследователи из детской больницы Лос-Анджелеса провели геномный анализ более 2 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2 среди педиатрических пациентов с марта 2020 года по апрель 2021 года.

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Дети наиболее подвержены заражению новыми штаммами коронавируса

Их целью было выяснить, насколько дети подвержены заражению новыми вариантами патогена. Из 560 выявленных мутаций 75% были обнаружены у пациентов моложе 12 лет, в том числе 33 случая заражения британским штаммом В. 1.1.7.

Еще 119 детей были инфицированы вариантами B.1.427/B.1.429, которые впервые обнаружили в Калифорнии. По мнению авторов исследования, это свидетельствует о том, что детский организм является резервуаром для новых штаммов вируса, и необходимо постоянное геномное наблюдение за этой группой пациентов, особенно с учетом того, что они сделают прививку от коронавируса последними.

Опасность новых штаммов для детей

Источник: Forbes

В своей работе ученые не оценивали тяжесть симптомов и вероятность осложнений при заражении новыми вариантами коронавируса, однако ранее специалисты из США и Турции сообщили о том, что штамм В.1.1.7 представляет повышенную опасность для детей.

В апреле член консультативного совета по COVID-19 в администрации президента США Майкл Остерхольм сообщил, что британский штамм B.1.1.7 легче заражает детей. Эпидемиолог сослался на данные, полученные из 750 школ Миннесоты, где наблюдается всплеск заболеваемости среди учащихся.