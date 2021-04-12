В новом исследовании ученые оценили количество и активность коронавируса SARS-CoV-2, которые выделяют инфицированные взрослые и дети. Эти результаты сильно отличаются от предыдущих.

Проблемы исследований

Несмотря на начало массовой вакцинации против COVID-19, не фармакологические методы профилактики этой инфекции очень важны. В частности, система здравоохранения прилагает силы для снижения распространения болезни в школах.

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Во многом это связано с тем, что ранее была известна роль детей в распространении гриппа. Насколько интенсивно распространяют дети новый коронавирус, известно плохо: исследования давали противоречивые результаты.

Большая часть ориентировалась на эпидемиологические данные, при которых сложно однозначно выявить источник заражения людей. Другая часть исследований базировалась на определении выделения коронавируса. Но в них ученые часто не учитывали, насколько активны и опасны выделяемые вирусы.

Новое исследование

В новом исследовании канадские ученые проанализировали мазки из носоглотки 175 детей и 130 взрослых, инфицированных SARS-CoV-2. Чтобы сравнить инфекционную опасность, которую имеют дети и взрослые, они проверили вирусную нагрузку в каждом анализе и изучили жизнеспособность вирусов в клеточных культурах.

Дети меньше распространяют коронавирус

Вирусы были жизнеспособными (размножались в культурах тканей) в 31% случаев;

в 18% мазков детей младшей группы (10 лет и младше);

в 23% – старших детей (11-17 лет),

в 44% – взрослых.

Ученые использовали дополнительные методы, чтобы определить инфекционную опасность вирусов, которые выделяют взрослые и дети. Они определили предельное число циклов, которое демонстрирует количество генетического материала в исследуемом мазке.

Вторым показателем было количество вирусных частиц, которое требуется, чтобы заразить половину клеток в культуре – ЦПД50 (цитопатического дозы 50%). Эти методы также показали, что у детей способность заражать существенно ниже, чем у взрослых. Например, у детей из младшей группы показатель ЦПД50 был в 3,7 раза ниже, чем у взрослых.

Какое это имеет значение

Авторы указывают, что новые данные необходимы для здравоохранения и клинической медицины. Если дети младших возрастных групп меньше распространяют коронавирусную инфекцию, то посещение детских садов, школ и внеклассных занятий можно продлить с соблюдением необходимых мер безопасности на месте. В этом случае риски для учителей и воспитателей ниже, чем считалось ранее.