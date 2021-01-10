Ученые назвали тех, кто ответственен за половину новых случаев передачи коронавируса. В частности, болезнь распространяют бессимптомные больные COVID-19, а также те, у которых симптомы появляются через некоторое время.

Соответствующее исследование провели в Центре по профилактике и контролю заболеваний в США. Об этом информирует Sciencealert.

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Что известно об исследованиях

Чтобы определить, кто больше распространяет коронавирус, ученые разделили потенциальных распространителей вируса на 3 группы:

досимптомные больные,

бессимптомные;

симптоматические больные.

Выяснилось, что представители каждой группы являются самыми заразными на 5 день после инфицирования. Это средний инкубационный период, в течение которого у большинства людей развиваются симптомы.

Ученые моделировали ситуации

В первой модели предположили, что у 30% больных никогда не появляются симптомы, но они такие же заразны, как люди с симптомами. В то же время бессимптомные люди несут ответственность за 24% новых заражений. Еще у 35% заражений ответственные досимптомни люди.

Также исследователи моделировали ситуации, при которых пик передачи вируса наблюдался через 3 – 7 дней после инфицирования, а также уменьшали и увеличивали процент бессимптомных людей.

В большинстве сценариев досимптомные и бессимптомные люди были ответственны за распространение не менее 50% новых заражений COVID-19.

Обратите внимание! С начала пандемии в Украине выявили 1 115 026 больных коронавирусом. 791 598 из них уже выздоровели, а 19 767 умерли в результате осложнений, вызванных болезнью. Какая статистика заболевания по регионам – читайте по ссылке.