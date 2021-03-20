Почему Рада сняла с производителей вакцин против COVID-19 ответственность за побочные реакции? И кто теперь за них будет отвечать в Украине? На эти вопросы ответил министр здравоохранения Максим Степанов.

По первому вопросу – речь идет о требовании производителей. По второму – ответственность возьмет на себя правительство.

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Почему парламент снял с производителей вакцин против COVID-19 ответственность за побочные реакции

Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что таково требование иностранных производителей вакцин. Выполнить это требование Верховная Рада должна была, чтобы вакцины поступали в Украину.

Это требование производителей. Это тот путь, по которому шли все страны, которые хотят иметь доступ к определенным вакцинам. Прежде всего речь о мРНК-вакцинах – тех вакцинах, которые инновационные. На это требование мы приняли таки изменения,

– сказал министр.

Напомним, производителей вакцин против коронавируса лишили ответственности за возможные побочные эффекты после прививки. Соответствующий законопроект Верховная Рада 19 марта приняла 236 голосами.

Кто теперь будет отвечать в Украине за непредсказуемые последствия вакцинации

По словам Степанова, Кабинет Министров Украины принял на себя ответственность за качество вакцины против коронавируса.

Мы берем на себя ответственность за непредвиденные последствия вакцинации. Это прежде всего то, что касается компенсации причиненного вреда,

– заявил глава Минздрава.

Степанов отметил, что для этого правительство вскоре – "на ближайших заседаниях" – примет решение о создании специального фонда, который будет заниматься компенсацией за побочные последствия от вакцин против коронавируса.



Но обратите внимание: когда другие государства принимали аналогичное решения, фонд с деньгами на компенсации они уже имели.

Вакцинация в Украине: главное

24 февраля в Украине стартовала вакцинация против коронавируса единственным имеющимся (и к тому времени, и по состоянию на 20 марта) препаратом индийского производства Covishield по лицензии AstraZeneca.

Поставки вакцин других производителей Украина до сих пор ожидает.

По состоянию на 19 марта прививки получили почти 93 тысячи украинцев. В первой волне вакцинации были медики и военнослужащие Операции Объединенных сил.

19 марта министр Степанов сообщил, что в Украине начинается уже вторая волна вакцинации.