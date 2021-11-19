А первый известный случай заболевания коронавирусом обнаружили у продавщицы на рынке в городе Ухань – Вэй Гуйсянь. Об этом заявил ученый Майкл Воробей.
Внимание Коронавирус стал болезнью бедных людей, – ВОЗ
Хотя ранее сообщалось, что первый случай коронавируса произошел с 41-летним бухгалтером-мужчиной. Он жил в десятках километров от рынка.
Как утверждается в новом отчете, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 года у женщины, работавшей на уханьском рынке Хуанань.
В этом городе с населением 11 миллионов человек половина ранних случаев связана с местом размером с футбольное поле. Эту закономерность становится очень трудно объяснить, если вспышка не началась на рынке,
– отметил эксперт.
ВОЗ признали ошибку
Доктор Майкл Воробей считает, что Всемирная организация здравоохранения неправильно истолковала ранние сроки пандемии COVID-19. Специалист команды ВОЗ Питер Дашак признал ошибку, которую обнаружил ученый. Он сказал, что эксперты организации никогда не спрашивали бухгалтера, когда у него начались симптомы. Они пользовались информацией, которую получили от местных врачей.
Происхождение коронавируса
- Ранее в США предположили, что происхождение коронавируса может так и не удастся выяснить.
- Впрочем в конце сентября 2021 года (ВОЗ) начала новое расследование происхождения коронавируса, который спровоцировал пандемию.
- В январе 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения побывали с 4-недельной миссией в китайском городе Ухань с целью расследования причин пандемии коронавируса COVID-19. Эксперты обнаружили признаки того, что вспышка коронавируса в Ухане в декабре 2019 года была гораздо шире, чем об этом заявляли китайские власти.
- Ранее разведка США обнаружила, что некоторые исследователи Уханьского института вирусологии в Китае заболели неизвестной болезнью в ноябре 2019 года – за месяц до первого официально зарегистрированного случая коронавируса – и даже были госпитализированы. Китай уверял, что это ложь.
- Разведка США (The United States Intelligence Community (IC) опубликовала новые данные о том, что коронавирус COVID-19 вряд ли был разработан как биологическое оружие.