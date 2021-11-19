А первый известный случай заболевания коронавирусом обнаружили у продавщицы на рынке в городе Ухань – Вэй Гуйсянь. Об этом заявил ученый Майкл Воробей.

Внимание Коронавирус стал болезнью бедных людей, – ВОЗ

Хотя ранее сообщалось, что первый случай коронавируса произошел с 41-летним бухгалтером-мужчиной. Он жил в десятках километров от рынка.

Как утверждается в новом отчете, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 года у женщины, работавшей на уханьском рынке Хуанань.

В этом городе с населением 11 миллионов человек половина ранних случаев связана с местом размером с футбольное поле. Эту закономерность становится очень трудно объяснить, если вспышка не началась на рынке,
– отметил эксперт.

ВОЗ признали ошибку

Доктор Майкл Воробей считает, что Всемирная организация здравоохранения неправильно истолковала ранние сроки пандемии COVID-19. Специалист команды ВОЗ Питер Дашак признал ошибку, которую обнаружил ученый. Он сказал, что эксперты организации никогда не спрашивали бухгалтера, когда у него начались симптомы. Они пользовались информацией, которую получили от местных врачей.

Происхождение коронавируса

  • Ранее в США предположили, что происхождение коронавируса может так и не удастся выяснить.
  • Впрочем в конце сентября 2021 года (ВОЗ) начала новое расследование происхождения коронавируса, который спровоцировал пандемию.
  • В январе 2021 года эксперты Всемирной организации здравоохранения побывали с 4-недельной миссией в китайском городе Ухань с целью расследования причин пандемии коронавируса COVID-19. Эксперты обнаружили признаки того, что вспышка коронавируса в Ухане в декабре 2019 года была гораздо шире, чем об этом заявляли китайские власти.
  • Ранее разведка США обнаружила, что некоторые исследователи Уханьского института вирусологии в Китае заболели неизвестной болезнью в ноябре 2019 года – за месяц до первого официально зарегистрированного случая коронавируса – и даже были госпитализированы. Китай уверял, что это ложь.
  • Разведка США (The United States Intelligence Community (IC) опубликовала новые данные о том, что коронавирус COVID-19 вряд ли был разработан как биологическое оружие.