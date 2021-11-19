А первый известный случай заболевания коронавирусом обнаружили у продавщицы на рынке в городе Ухань – Вэй Гуйсянь. Об этом заявил ученый Майкл Воробей.

Внимание Коронавирус стал болезнью бедных людей, – ВОЗ

Хотя ранее сообщалось, что первый случай коронавируса произошел с 41-летним бухгалтером-мужчиной. Он жил в десятках километров от рынка.

Как утверждается в новом отчете, первый известный случай заражения коронавирусом произошел 11 декабря 2019 года у женщины, работавшей на уханьском рынке Хуанань.

В этом городе с населением 11 миллионов человек половина ранних случаев связана с местом размером с футбольное поле. Эту закономерность становится очень трудно объяснить, если вспышка не началась на рынке,

– отметил эксперт.

ВОЗ признали ошибку

Доктор Майкл Воробей считает, что Всемирная организация здравоохранения неправильно истолковала ранние сроки пандемии COVID-19. Специалист команды ВОЗ Питер Дашак признал ошибку, которую обнаружил ученый. Он сказал, что эксперты организации никогда не спрашивали бухгалтера, когда у него начались симптомы. Они пользовались информацией, которую получили от местных врачей.

Происхождение коронавируса