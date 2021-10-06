Некоторые опасные заболевания протекают гораздо тяжелее у мужчин, чем у женщин. Например, COVID-19 или рак. Что может лежать в основе этой особенности, кроме образа жизни? Ученые обнаружили молекулярную причину.

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Причиной является белок

Оказалось, что в крови мужчин наблюдается более высокая концентрация белка TIMP1. Он повышает риски смертности от различных типов рака.

Внимание! Концентрация этого белка повышена не у всех мужчин, но это может быть одним из параметров, который можно идентифицировать в крови, затем определили наиболее уязвимую группу пациентов-мужчин.

Дальнейшие наблюдения показали, что этот же биомаркер предусматривает риски распространения метастазов в печень. Это приводит к смерти при опухоли поджелудочной железы, кишечника, меланоме.

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Известно, что именно метастазы усиливают прогноз болезни. Своевременная диагностика и таргетная терапия, направленная на TIMP1, могут значительно снизить количество смертельных случаев от рака у мужчин.

Теперь ученые планируют определить начальную причину, почему концентрация TIMP1 у мужчин повышена.