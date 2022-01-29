Соответствующие данные собрали в системе COVID-NET из более чем 250 заведений неотложной помощи в 14 штатах, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
Внимание Что известно о новой мутации Омикрона: ученые сказали, стоит ли волноваться
Каковы результаты анализа
- Невакцинированные люди в возрасте 50 – 64 лет попадали в больницу в 46 раз чаще, чем получившие три дозы вакцины.
- Также госпитализаций было в 52 раза больше среди непривитых возрастом 65+.
У невакцинированных были более высокие риски госпитализации / CDC
Исследователи также выявили разницу между показателями госпитализации среди вакцинированных 2 дозами и невакцинированных людей в разных возрастных группах.
Госпитализаций было:
- в 16 раз больше среди невакцинированных взрослых от 18 лет;
- в 8 раз больше среди невакцинированных подростков в возрасте 12 – 17 лет;
- в 12 раз больше среди непривитых взрослых до 49 лет;
- в 18 раз больше у невакцинированных взрослых в возрасте 50 – 64 лет;
- и в 18 раз больше среди невакцинированных взрослых 65+.
Риски госпитализации в зависимости от возраста / Инфографика CDC
То есть полная вакцинация в сочетании с бустерной прививкой обеспечивает 98% защиты от попадания в больницу с Омикроном,
– резюмировали исследователи.
Напомним, в Минздраве предупредили о приближении нового пика заболевания коронавирусом в результате стремительного распространения штамма Омикрон. Ожидается, что суточные показатели заболеваемости будут достигать 40 – 60 тысяч.
Впрочем, в ведомстве спрогнозировали, что во время этой волны будет на 30% меньше смертей.
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