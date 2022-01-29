Кто чаще попадает в больницу с Омикроном – вакцинированные или невакцинированные

Ученые сравнили статистику госпитализаций среди вакцинированных и невакцинированных пациентов, инфицированных штаммом Омикрон.

Соответствующие данные собрали в системе COVID-NET из более чем 250 заведений неотложной помощи в 14 штатах, сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

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Каковы результаты анализа

Невакцинированные люди в возрасте 50 – 64 лет попадали в больницу в 46 раз чаще, чем получившие три дозы вакцины.

Также госпитализаций было в 52 раза больше среди непривитых возрастом 65+.

У невакцинированных были более высокие риски госпитализации / CDC

Исследователи также выявили разницу между показателями госпитализации среди вакцинированных 2 дозами и невакцинированных людей в разных возрастных группах.

Госпитализаций было:

в 16 раз больше среди невакцинированных взрослых от 18 лет;

в 8 раз больше среди невакцинированных подростков в возрасте 12 – 17 лет;

в 12 раз больше среди непривитых взрослых до 49 лет;

в 18 раз больше у невакцинированных взрослых в возрасте 50 – 64 лет;

и в 18 раз больше среди невакцинированных взрослых 65+.

Риски госпитализации в зависимости от возраста / Инфографика CDC

Среди людей, сделавших 2 прививки, показатель госпитализаций составляет 27 на 100 тысяч. В то же время среди получивших третью дозу этот показатель равнялся 4,8 на 100 тысяч.

То есть полная вакцинация в сочетании с бустерной прививкой обеспечивает 98% защиты от попадания в больницу с Омикроном,

– резюмировали исследователи.

Напомним, в Минздраве предупредили о приближении нового пика заболевания коронавирусом в результате стремительного распространения штамма Омикрон. Ожидается, что суточные показатели заболеваемости будут достигать 40 – 60 тысяч.

Впрочем, в ведомстве спрогнозировали, что во время этой волны будет на 30% меньше смертей.

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