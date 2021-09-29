Кто чаще всего умирает от коронавируса в Украине и сколько среди них вакцинированных

Более 98% умерших от коронавируса украинцев в возрасте старше 60 лет не вакцинированы против болезни. 97% госпитализированных из-за COVID-19 из этой возрастной группы не имеют полного курса вакцинации.

Об этом свидетельствуют данные Единой системы здравоохранения с 26 июня по 26 сентября 2021 года. Между тем люди пожилого возраста имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.

К теме Дефицит витамина Д во время пандемии COVID-19: как это связано с депрессией

При этом они не слишком спешат вакцинироваться. По словам главного санитарного врача Игоря Кузина, сейчас только 20% украинцев в возрасте от 60 лет вакцинированы против COVID-19 по крайней мере первой дозой. Зато полностью иммунизировались против болезни 16,6% людей из этой возрастной категории.

Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное – желание украинцев защититься от опасного вируса,

– заметил он.

Большинство умерших от коронавируса в Украине – пожилые люди

По состоянию на 28 сентября 2021 года 82% умерших от COVID-19 за весь период пандемии составляют люди в возрасте от 60 лет.

Проблема заключается в том, что пожилые люди чаще имеют сопутствующие заболевания. Самый высокий риск уйти из жизни из-за коронавируса имеют люди с хроническими заболеваниями (бронхиальная астма, диабет, гипертония, онкологические заболевания и прочее), потому именно они должны вакцинироваться как можно быстрее.

Серьезных противопоказаний к вакцинации нет

Противопоказания к вакцинации: