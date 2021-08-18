Данные, предоставленные Минздравом, указывают на то, что пожилые люди до сих пор остаются в самой высокой зоне риска против коронавируса. И чем старше этот человек, тем выше эти риски.
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По состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте старше 60 лет,
– говорится в сообщении.
Смертность от коронавируса в Украине среди пожилых людей:
- Доля умерших людей в возрасте 60 – 69 лет составляет 29% (15 533 человека),
- В возрасте более 70 лет – 52% (28 033).
Единственный способ защитить себя от тяжелых последствий и смерти от COVID-19 – это вакцинация,
– добавили в ведомстве.
Заболеваемость коронавирусом в Украине
- По состоянию на утро 18 августа в Украине зарегистрировали 2 268 666 больных коронавирусом, 2 198 220 из которых уже выздоровели. Но умерли 53 336 больных.
- За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 1 447 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 677 человек. К сожалению, еще 40 инфицированных умерли.
Отметим, что нынешний суточный прирост инфицированных (1 447) является самым высоким за последние 2 месяца. Большее количество больных, а именно 1 603, регистрировали аж 11 июня.
Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала