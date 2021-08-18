Кто чаще всего умирает от коронавируса в Украине

Более 80% умерших от коронавируса в Украине составляют люди в возрасте от 60 лет. Единственный способ защититься от болезни или тяжелых ее последствий – вакцинация.

Данные, предоставленные Минздравом, указывают на то, что пожилые люди до сих пор остаются в самой высокой зоне риска против коронавируса. И чем старше этот человек, тем выше эти риски.

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По состоянию на 14 августа от коронавирусной болезни умерли 53 255 человек, из них 43 566 в возрасте старше 60 лет,

– говорится в сообщении.

Смертность от коронавируса в Украине среди пожилых людей:

Доля умерших людей в возрасте 60 – 69 лет составляет 29% (15 533 человека),

В возрасте более 70 лет – 52% (28 033).

Единственный способ защитить себя от тяжелых последствий и смерти от COVID-19 – это вакцинация,

– добавили в ведомстве.

Заболеваемость коронавирусом в Украине

По состоянию на утро 18 августа в Украине зарегистрировали 2 268 666 больных коронавирусом, 2 198 220 из которых уже выздоровели. Но умерли 53 336 больных.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 1 447 больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 677 человек. К сожалению, еще 40 инфицированных умерли.

Отметим, что нынешний суточный прирост инфицированных (1 447) является самым высоким за последние 2 месяца. Большее количество больных, а именно 1 603, регистрировали аж 11 июня.

Как записаться на вакцинацию против коронавируса

Иммунизироваться против коронавируса можно в ближайшем пункте прививки или центре массовой вакцинации.

Адрес и контакты ближайшего места вакцинации можно найти по ссылке https://vaccination.covid19.gov.ua/ или по номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19.



​Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала