Кто имеет наибольший риск подхватить новый штамм коронавируса
Источник:Raadio 4
Новые штаммы коронавируса несут большую опасность для всех людей. Они могут нивелировать все усилия в разработке вакцин и отбросить человечество назад в борьбе с пандемией. Но есть группа людей, которая наиболее уязвима для новых мутаций COVID-19.
Об этом рассказал профессор прикладной вирусологии Тартуского университета Андрес Меритс. По его словам, новые варианты COVID-19 чаще появляются именно среди непривитого населения и среди людей, которые еще не болели.
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Почему болеют вакцинированные люди
Благодаря способности быстро распространяться штамм Дельта найдет почти всех людей, которые имеют даже минимальные социальные контакты, но есть и хорошие новости. Вакцины, которые теперь доступны, эффективны против этого штамма,
– сказал вирусолог.
Он пояснил, что вакцинированные люди болеют либо потому, что у них не выработался сильный иммунитет, либо потому, что вирусная доза оказалось слишком велика.
Сравнение новых штаммов коронавируса
Говоря о новых штаммах коронавируса, в частности о мю-штамме, который может быть устойчивым к вакцинам, Меритс отметил, что это не соперник дельта-штамма.
Если их сравнить, то штамм Дельта как заяц против черепахи. Штамм Мю распространился июне в США, тогда около 5% случаев заболевания вызвал он. Сейчас эта мутация вируса практически совсем исчезла, он оказался полностью выбит штаммом Дельта, на долю которого приходится где-то 99% случаев,
– пояснил вирусолог.
Меритс добавил, что новые штаммы всегда возникают среди людей, которые не вакцинировались.
Что известно о штамме Мю
Вариант обнаружили в Колумбии в январе этого года. В конце августа Всемирная организация здравоохранения внесла его в список вариантов COVID-19, которые требуют особого внимания. Сейчас штамм активно распространяется в Колумбии и Эквадоре.