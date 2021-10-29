Поэтому сертификаты будут выборочно проверять, и делать это могут не только полицейские. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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Кто имеет право проверять COVID-сертификаты

Кроме сотрудников полиции, 4 тысячи из которых имеют необходимое программное обеспечение, есть также большой перечень структур, которые могут проверить наличие сертификата.

Кроме того, по его словам, водители общественного транспорта должны предупредить пассажиров, что у них должны быть проверены эти сертификаты.

Также Клименко сообщил, что в торговых центрах сертификаты должен проверять персонал этих заведений. Кроме этого, проверить сертификат могут:

  • служба Министерства здравоохранения;
  • санитарные больницы;
  • Госпродпотребслужба;
  • проводники, если это касается железнодорожного транспорта.

Наказание за "липовые" документы

Что касается наказания, то его могут получить, как те, кто подделывает документы, так и те, кто ими пользуются.

  • Тем, кто подделывает COVID-сертификаты, грозит до 5 лет лишения свободы;
  • Тем, кто ими пользуется – до 2 лет ограничения свободы.

перевірка сертифікатів вакцинаціїКак проверяют сертификаты вакцинации / Инфографика 24 канал