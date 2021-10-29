Кто имеет право проверять COVID-сертификаты: не только полиция
Источник:Нацполиция
Сейчас в Украине 8 областей находятся в красной зоне, где действуют усиленные карантинные ограничения. Однако обладателям COVID-сертификатов будут определенные привилегии. Вместе с тем правоохранители столкнулись с массовой подделкой документов.
Поэтому сертификаты будут выборочно проверять, и делать это могут не только полицейские. Об этом рассказал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
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Кто имеет право проверять COVID-сертификаты
Кроме сотрудников полиции, 4 тысячи из которых имеют необходимое программное обеспечение, есть также большой перечень структур, которые могут проверить наличие сертификата.
Кроме того, по его словам, водители общественного транспорта должны предупредить пассажиров, что у них должны быть проверены эти сертификаты.
Также Клименко сообщил, что в торговых центрах сертификаты должен проверять персонал этих заведений. Кроме этого, проверить сертификат могут:
- служба Министерства здравоохранения;
- санитарные больницы;
- Госпродпотребслужба;
- проводники, если это касается железнодорожного транспорта.
Наказание за "липовые" документы
Что касается наказания, то его могут получить, как те, кто подделывает документы, так и те, кто ими пользуются.
- Тем, кто подделывает COVID-сертификаты, грозит до 5 лет лишения свободы;
- Тем, кто ими пользуется – до 2 лет ограничения свободы.