В целом в мире уже использовали около 500 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19. В мировом рейтинге по состоянию на 25 марта Украина занимает 100 место.

Эксперты составили рейтинг стран, где достигнуты самые высокие показатели в проведении вакцинации против COVID-19.

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Рейтинг возглавил Израиль, где уже более 50% населения получили по меньшей мере одну дозу вакцины.

По данным вакцинации в 166 странах по состоянию на 25 марта уже сделано не менее 489 654 792 прививок против коронавирусной инфекции.

Топ-10 стран в рейтинге массовой вакцинации в мире:

Израиль ОАЭ Чили Великобритания Бахрейн Мальдивы США Сербия Мальта Пуэрто-Рико

Украина занимает лишь 100-е место в общем рейтинге массовой вакцинации в мире. Добавим, что за прошедшие сутки, 25 марта, в Украине прививки против коронавируса получили 18 738 украинцев. Всего с начала кампании по вакцинации привили 174 325 украинцев, из них получили 1 дозу – 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.

Экс-заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк рассказал, что отслеживает скорость кампаний по вакцинации в разных странах. Он опубликовал три графика, которые иллюстрируют ситуацию по состоянию на 25 марта, после 4 недель вакцинации в Украине.

Скорость иммунизации на 29-й день в каждой стране Европы

"29-й – это день, на котором сейчас Украина. Для большинства стран он был уже давно. Для нескольких еще не наступил (Молдовы например). Это чтобы сравнивать на одинаковых этапах кампании. Как видим, в этот день Россия и Болгария вакцинировали медленнее нас. Все остальные – быстрее", – написал Ковтонюк.



Скорость вакцинации в странах Европы на 29 день кампании / Инфографика ourworldindata.org

Скорость иммунизации сегодня

По словам экс-министра здравоохранения, этот показатель очень важен.

Он о том, как мы отстаем от других. И есть ли шанс догонять Европу. Здесь у нас все совсем плохо. Даже Молдова вакцинирует быстрее. Албания – вообще ракета по сравнению с нами,

– отметил он.



Скорость вакцинации в странах Европы / Инфографика ourworldindata.org

Время при текущей скорости, за которое провакцинировать хотя бы 60% людей одной дозой

"Пока этот показатель для нас условный, потому что мы находимся на старте кампании и еще не набрали "крейсерскую скорость". Через неделю-две, однако, когда развернут пункты вакцинации и начнут вакцинировать больше групп, этого извинения уже не будет. Но то, что догоним, выглядит нереально", – добавил Павел Ковтонюк.



Время, которое требуется для вакцинации 60% людей по меньшей мере одной дозой / Инфографика ourworldindata.org