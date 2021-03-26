Кто лидирует в мире по количеству вакцинированных и на каком месте Украина
В целом в мире уже использовали около 500 миллионов доз вакцин против коронавирусной инфекции COVID-19. В мировом рейтинге по состоянию на 25 марта Украина занимает 100 место.
Источник:Financial Times
Эксперты составили рейтинг стран, где достигнуты самые высокие показатели в проведении вакцинации против COVID-19.
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Рейтинг возглавил Израиль, где уже более 50% населения получили по меньшей мере одну дозу вакцины.
По данным вакцинации в 166 странах по состоянию на 25 марта уже сделано не менее 489 654 792 прививок против коронавирусной инфекции.
Топ-10 стран в рейтинге массовой вакцинации в мире:
- Израиль
- ОАЭ
- Чили
- Великобритания
- Бахрейн
- Мальдивы
- США
- Сербия
- Мальта
- Пуэрто-Рико
Украина занимает лишь 100-е место в общем рейтинге массовой вакцинации в мире. Добавим, что за прошедшие сутки, 25 марта, в Украине прививки против коронавируса получили 18 738 украинцев. Всего с начала кампании по вакцинации привили 174 325 украинцев, из них получили 1 дозу – 174 324 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 лицо.
Экс-заместитель министра здравоохранения Украины Павел Ковтонюк рассказал, что отслеживает скорость кампаний по вакцинации в разных странах. Он опубликовал три графика, которые иллюстрируют ситуацию по состоянию на 25 марта, после 4 недель вакцинации в Украине.
Скорость иммунизации на 29-й день в каждой стране Европы
"29-й – это день, на котором сейчас Украина. Для большинства стран он был уже давно. Для нескольких еще не наступил (Молдовы например). Это чтобы сравнивать на одинаковых этапах кампании. Как видим, в этот день Россия и Болгария вакцинировали медленнее нас. Все остальные – быстрее", – написал Ковтонюк.
Скорость вакцинации в странах Европы на 29 день кампании / Инфографика ourworldindata.org
Скорость иммунизации сегодня
По словам экс-министра здравоохранения, этот показатель очень важен.
Он о том, как мы отстаем от других. И есть ли шанс догонять Европу. Здесь у нас все совсем плохо. Даже Молдова вакцинирует быстрее. Албания – вообще ракета по сравнению с нами,
– отметил он.
Скорость вакцинации в странах Европы / Инфографика ourworldindata.org
Время при текущей скорости, за которое провакцинировать хотя бы 60% людей одной дозой
"Пока этот показатель для нас условный, потому что мы находимся на старте кампании и еще не набрали "крейсерскую скорость". Через неделю-две, однако, когда развернут пункты вакцинации и начнут вакцинировать больше групп, этого извинения уже не будет. Но то, что догоним, выглядит нереально", – добавил Павел Ковтонюк.
Время, которое требуется для вакцинации 60% людей по меньшей мере одной дозой / Инфографика ourworldindata.org
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