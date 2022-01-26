Бригады также могут вакцинировать медиков, педагогов, социальных работников, военных.

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Как вызвать мобильную бригаду в разных ситуациях:

Если вы или ваши близкие не можете самостоятельно передвигаться

В случае, если вы не можете самостоятельно попасть в пункт вакцинации, нужно оставить заявку на приезд мобильной бригады по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019 или через вашего семейного врача.

Вашу заявку зарегистрируют, и координаторы составят график выездов бригад.

Затем позвонят по телефону и сообщат дату и время приезда.

Обратите внимание! Региональные координаторы вакцинации составляют графики выездов мобильных бригад так, чтобы за один выезд они могли вакцинировать несколько маломобильных лиц.

Вероятно, придется подождать ее приезда несколько недель, когда соберется достаточное количество желающих вакцинироваться дома в вашем районе или населенном пункте.

Как записать рабочий коллектив на прививку мобильной бригадой

Предложение вы должны озвучить работодателю, чтобы он сконтактировал с региональным координатором, чтобы вас вакцинировали по месту работы.

В частности, это можно сделать, если вы работаете в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, а также, если вы военный, работник государственных органов власти или структур безопасности.

Если вы работаете в другой сфере, желающих вакцинироваться на вашем предприятии должно быть не менее 100.

Еще один вариант – позвонить по телефону на горячую линию Минздрава. Тогда вам объяснят, к кому можно обратиться в вашем регионе.

Ответственный за подготовку и организацию процесса вакцинации составит поименные списки работников. Затем можно оставить заявку на выезд мобильной бригады по тому же номеру 0800602019.

Как вызвать бригаду в общину

Пригласить к себе мобильную бригаду могут представители отдельных общин:

у них нет пунктов или центров вакцинации от COVID-19;

в которых процент охвата прививками среди людей в возрасте 60+ ниже 30%.

Чтобы вакцинальная бригада приехала именно в вашу общину, необходимо собрать список желающих вакцинироваться и подать заявку в областные департаменты и управления.

Они передадут заявку региональным координаторам по вакцинации, а те сконтактируют с представителями общины.

Если в обществе много пожилых людей, которым тяжело передвигаться, мобильная бригада будет ездить от двери к двери и вакцинировать их дома.

Какой вакциной прививают мобильные бригады

В Минздраве отметили, что для "мобильной" вакцинации можно использовать только вакцины в однодозовых флаконах. В Украине такой вакциной является CoronaVac (Sinovac Biotech).

Ее можно использовать для бустерной дозы.

В то же время, если мобильные бригады прививают организованную группу, например в доме престарелых, то они могут использовать любую зарегистрированную вакцину, которая у них есть.

Какие темпы вакцинации в Украине Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране провели более 30 миллионов COVID-прививок. За прошедшие сутки, 25 января, Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране провели более 30 миллионов COVID-прививок. За прошедшие сутки, 25 января, в Украине против коронавируса вакцинировали 81 736 человек. 29 929 из них получили первую дозу, 28 984 – вторую, 628 – дополнительную, а остальные 22 195 – бустерную.

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