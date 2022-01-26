Бригады также могут вакцинировать медиков, педагогов, социальных работников, военных.

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Как вызвать мобильную бригаду в разных ситуациях:

  • Если вы или ваши близкие не можете самостоятельно передвигаться

В случае, если вы не можете самостоятельно попасть в пункт вакцинации, нужно оставить заявку на приезд мобильной бригады по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019 или через вашего семейного врача.

Вашу заявку зарегистрируют, и координаторы составят график выездов бригад.

Затем позвонят по телефону и сообщат дату и время приезда.

Вероятно, придется подождать ее приезда несколько недель, когда соберется достаточное количество желающих вакцинироваться дома в вашем районе или населенном пункте.

  • Как записать рабочий коллектив на прививку мобильной бригадой

Предложение вы должны озвучить работодателю, чтобы он сконтактировал с региональным координатором, чтобы вас вакцинировали по месту работы.

В частности, это можно сделать, если вы работаете в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, а также, если вы военный, работник государственных органов власти или структур безопасности.

Если вы работаете в другой сфере, желающих вакцинироваться на вашем предприятии должно быть не менее 100.

Ответственный за подготовку и организацию процесса вакцинации составит поименные списки работников. Затем можно оставить заявку на выезд мобильной бригады по тому же номеру 0800602019.

  • Как вызвать бригаду в общину

Пригласить к себе мобильную бригаду могут представители отдельных общин:

  • у них нет пунктов или центров вакцинации от COVID-19;
  • в которых процент охвата прививками среди людей в возрасте 60+ ниже 30%.

Чтобы вакцинальная бригада приехала именно в вашу общину, необходимо собрать список желающих вакцинироваться и подать заявку в областные департаменты и управления.

Они передадут заявку региональным координаторам по вакцинации, а те сконтактируют с представителями общины.

Если в обществе много пожилых людей, которым тяжело передвигаться, мобильная бригада будет ездить от двери к двери и вакцинировать их дома.

Какой вакциной прививают мобильные бригады

В Минздраве отметили, что для "мобильной" вакцинации можно использовать только вакцины в однодозовых флаконах. В Украине такой вакциной является CoronaVac (Sinovac Biotech).

Ее можно использовать для бустерной дозы.

В то же время, если мобильные бригады прививают организованную группу, например в доме престарелых, то они могут использовать любую зарегистрированную вакцину, которая у них есть.

Какие темпы вакцинации в Украине

Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине стартовала 24 февраля 2021 года. С тех пор в стране провели более 30 миллионов COVID-прививок. За прошедшие сутки, 25 января, в Украине против коронавируса вакцинировали 81 736 человек. 29 929 из них получили первую дозу, 28 984 – вторую, 628 – дополнительную, а остальные 22 195 – бустерную.

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