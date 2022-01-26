Бригады также могут вакцинировать медиков, педагогов, социальных работников, военных.
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Как вызвать мобильную бригаду в разных ситуациях:
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Если вы или ваши близкие не можете самостоятельно передвигаться
В случае, если вы не можете самостоятельно попасть в пункт вакцинации, нужно оставить заявку на приезд мобильной бригады по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019 или через вашего семейного врача.
Вашу заявку зарегистрируют, и координаторы составят график выездов бригад.
Затем позвонят по телефону и сообщат дату и время приезда.
Вероятно, придется подождать ее приезда несколько недель, когда соберется достаточное количество желающих вакцинироваться дома в вашем районе или населенном пункте.
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Как записать рабочий коллектив на прививку мобильной бригадой
Предложение вы должны озвучить работодателю, чтобы он сконтактировал с региональным координатором, чтобы вас вакцинировали по месту работы.
В частности, это можно сделать, если вы работаете в сфере здравоохранения, образования, социальной сферы, а также, если вы военный, работник государственных органов власти или структур безопасности.
Если вы работаете в другой сфере, желающих вакцинироваться на вашем предприятии должно быть не менее 100.
Ответственный за подготовку и организацию процесса вакцинации составит поименные списки работников. Затем можно оставить заявку на выезд мобильной бригады по тому же номеру 0800602019.
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Как вызвать бригаду в общину
Пригласить к себе мобильную бригаду могут представители отдельных общин:
- у них нет пунктов или центров вакцинации от COVID-19;
- в которых процент охвата прививками среди людей в возрасте 60+ ниже 30%.
Чтобы вакцинальная бригада приехала именно в вашу общину, необходимо собрать список желающих вакцинироваться и подать заявку в областные департаменты и управления.
Они передадут заявку региональным координаторам по вакцинации, а те сконтактируют с представителями общины.
Если в обществе много пожилых людей, которым тяжело передвигаться, мобильная бригада будет ездить от двери к двери и вакцинировать их дома.
Какой вакциной прививают мобильные бригады
В Минздраве отметили, что для "мобильной" вакцинации можно использовать только вакцины в однодозовых флаконах. В Украине такой вакциной является CoronaVac (Sinovac Biotech).
Ее можно использовать для бустерной дозы.
В то же время, если мобильные бригады прививают организованную группу, например в доме престарелых, то они могут использовать любую зарегистрированную вакцину, которая у них есть.