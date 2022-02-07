Мудрость – степень познания окружающего мира, одна из основных добродетелей и сложная черта личности, которая лежит в основе психического здоровья, благосостояния и включает когнитивные, рефлексивные, а также аффективные составляющие.

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В общем есть несколько компонентов, к которым относят мудрость:

просоциальное поведение, учитывая сострадание и сострадание;

эмоциональное регулирование со склонностью к стабильному позитивному настрою;

саморефлексия и осознание;

способность признавать и терпеть неопределенность и несогласие;

решимость.

В некоторых случаях к мудрости причисляют духовность.

Исследователи по большей части пришли к выводу, что мудрость должна быть "андрогинной", то есть следует избегать гендерных предубеждений как с точки зрения концептуализации, так и измерений. Но сотрудники центра MIRECC в Сан-Диего (Калифорния, США), Калифорнийского университета и Университета штата Колорадо решили изучить гендерные различия мудрости и выяснить, влияют ли они на благосостояние человека.

Как проводили анализ

Исследование проводилось с участием 659 человек в возрасте от 27 до 103 лет. Среди них были 334 женщины и 325 мужчин. Из выборки исключили людей, проживающих в домах престарелых, нуждающихся в ежедневном уходе или неизлечимо больных.

Все добровольцы заполнили опросники Трехмерной шкалы мудрости (3D-WS) и Шкалы мудрости Сан-Диего (SD-WISE). Первая содержит 39 пунктов, которые охватывают 3 "измерения" мудрости: когнитивный, аффективный или сострадательный/рефлексивный.

Вторая состоит из 24 пунктов, которая принадлежит к шести "компонентов" мудрости: просоціальна поведение (эмпатия и сочувствие), эмоциональное регулирование, саморефлексия, принятие неопределенности и разнообразие точек зрения, решительность и социальное посредничество.

Результаты исследования

Мы выяснили, что мужчины и женщины имеют разную относительную степень мудрости – вероятно, это обусловлено как социокультурными, так и биологическими факторами,

– говорится в исследовании.

Женщины набирали более высокие баллы по областям, связанным с состраданием, терпимостью, интуицией, самоанализом, просоциальным поведением и принятием разных точек зрения, в то время как мужчины набрали немного большие баллы в решимости и регулировании эмоций.

Общий балл по шкале мудрости 3-D-WS оказался выше у женщин, но вот по шкале SD-WISE ученые не обнаружили гендерных различий. Хотя женщины оказались справедливее мужчин, когда речь шла о заботе и беспристрастности.

Стоит заметить, что как у участников, так и у участниц, мудрость коррелировала с психическим благополучием и оптимизмом, более низким уровнем депрессии и одиночества.