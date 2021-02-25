Во всем мире широко обсуждается вопрос, насколько дети активно распространяют коронавирус, а в некоторых странах мира до сих пор не решаются отменить дистанционное обучение. Ученые впервые оценили роль педагогов в эпидемпроцессе и сделали неожиданные выводы.

Как проходило исследование

В отчет CDC включили результаты тщательного расследования девяти кластеров заражения в восьми начальных школах Атланты в конце прошлого года, когда заболеваемость в Америке достигла пиковых значений. В общей сложности специалисты проанализировали данные о 700 сотрудниках школ и 2 600 учениках.

Также на тему: Люди, которые болели коронавирусом, имеют в 10 раз меньший риск заболеть повторно

Учителя больше всего распространяют коронавирус в школах

За это время заболели 13 педагогов и 32 школьника. Результаты исследования показали, что в 8 из 9 случаев участвовал как минимум один преподаватель. В 4 случаях педагог был первым источником заражения, причем инфицирование началось с передачей вируса между коллегами, скорее всего, во время обедов и школьных собраний.

Исходные случаи заболевания среди педагогов сыграли существенную роль в передаче вируса учащимся и членам их семей. Эти результаты подчеркивают важность предотвращения заражения среди учителей,

– считают авторы исследования.

Почему учителя больше всего распространяют коронавирус

Эксперты CDC выделили две основные причины распространения коронавируса во всех случаях: несоблюдение социальной дистанции и небрежное ношение масок. Однако все время держаться на расстоянии 1,8 метра от учащихся во время учебного процесса очень непросто, особенно с учетом планирования классов.

Авторы исследования подчеркнули важность строгого соблюдения всех профилактических мер в школах. Кроме того, необходимо уделить особое внимание вакцинации педагогов и всех школьных работников.