Кто такой нефролог и что он лечит
Источник:Fresenius Kidney Care
Нефролог – это врач, который занимается лечением, диагностикой и профилактикой болезней почек. Это профильный специалист, то есть самому к нему записаться нельзя — нужно направление от врача первого звена, например, от семейного врача или другого профильного врача.
Разница между урологом
Иногда нефрологов путают с урологами. Но первые занимаются только почками, а под контролем уролога вся мочеполовая система: почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, уретра и мужские половые органы – яички, придатки яичка, семенные пузырьки, простата и член. Уролог может проводить операции, например удалять камни в почках, а нефролог не может этого делать.
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Что лечит нефролог
Нефролог лечит такие заболевания и состояния, как:
- кровь в моче;
- инфекции почек;
- гломерулонефрит – поражение части почки, которая фильтрует кровь;
- поликистоз почек;
- гемолитико-уремический синдром – когда мелкие кровеносные сосуды в почках повреждаются и воспаляются;
- хроническое заболевание почек – потеря функции почек;
- стеноз почечной артерии – уменьшение кровотока в почечных артериях;
- пиелонефрит-воспаление, которое связано с бактериальной инфекцией;
- нефротический синдром – когда организм выводит слишком много белка с мочой;
- почечная недостаточность (как острая, и хроническая) – нарушение работы всех функций почек.
Если нужна операция на почках, то нефролог направит пациента к урологу – например, если больной человек имеет опухоли или камни в почках, туберкулез почек или аномальное строение органа.
Когда обращаться к нефрологу
Обычно к нефрологу направляет другой специалист, например, терапевт или уролог, если он считает, что причиной симптомов могут быть проблемы с почками. Например, у хронической болезни почек такие симптомы:
- потеря веса и плохой аппетит;
- опухшие щиколодки, ступни или кисти;
- одышка;
- утомление;
- кровь в моче;
- проблемы со сном;
- зуд;
- судороги;
- тошнота;
- головные боли;
- эректильная дисфункция у мужчин.