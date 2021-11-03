Кто такой нефролог и что он лечит

Нефролог – это врач, который занимается лечением, диагностикой и профилактикой болезней почек. Это профильный специалист, то есть самому к нему записаться нельзя — нужно направление от врача первого звена, например, от семейного врача или другого профильного врача.

Разница между урологом

Иногда нефрологов путают с урологами. Но первые занимаются только почками, а под контролем уролога вся мочеполовая система: почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, уретра и мужские половые органы – яички, придатки яичка, семенные пузырьки, простата и член. Уролог может проводить операции, например удалять камни в почках, а нефролог не может этого делать.

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Что лечит нефролог

Нефролог лечит такие заболевания и состояния, как:

кровь в моче;

инфекции почек;

гломерулонефрит – поражение части почки, которая фильтрует кровь;

поликистоз почек;

гемолитико-уремический синдром – когда мелкие кровеносные сосуды в почках повреждаются и воспаляются;

хроническое заболевание почек – потеря функции почек;

стеноз почечной артерии – уменьшение кровотока в почечных артериях;

пиелонефрит-воспаление, которое связано с бактериальной инфекцией;

нефротический синдром – когда организм выводит слишком много белка с мочой;

почечная недостаточность (как острая, и хроническая) – нарушение работы всех функций почек.

Если нужна операция на почках, то нефролог направит пациента к урологу – например, если больной человек имеет опухоли или камни в почках, туберкулез почек или аномальное строение органа.

Когда обращаться к нефрологу

Обычно к нефрологу направляет другой специалист, например, терапевт или уролог, если он считает, что причиной симптомов могут быть проблемы с почками. Например, у хронической болезни почек такие симптомы: