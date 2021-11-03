Кто такой нефролог и что он лечит

3 ноября 2021 , 16:05
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Источник:

Fresenius Kidney Care

Нефролог – это врач, который занимается лечением, диагностикой и профилактикой болезней почек. Это профильный специалист, то есть самому к нему записаться нельзя — нужно направление от врача первого звена, например, от семейного врача или другого профильного врача.

Разница между урологом

Иногда нефрологов путают с урологами. Но первые занимаются только почками, а под контролем уролога вся мочеполовая система: почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, уретра и мужские половые органы – яички, придатки яичка, семенные пузырьки, простата и член. Уролог может проводить операции, например удалять камни в почках, а нефролог не может этого делать.

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Что лечит нефролог

Нефролог лечит такие заболевания и состояния, как:

  • кровь в моче;
  • инфекции почек;
  • гломерулонефрит – поражение части почки, которая фильтрует кровь;
  • поликистоз почек;
  • гемолитико-уремический синдром – когда мелкие кровеносные сосуды в почках повреждаются и воспаляются;
  • хроническое заболевание почек – потеря функции почек;
  • стеноз почечной артерии – уменьшение кровотока в почечных артериях;
  • пиелонефрит-воспаление, которое связано с бактериальной инфекцией;
  • нефротический синдром – когда организм выводит слишком много белка с мочой;
  • почечная недостаточность (как острая, и хроническая) – нарушение работы всех функций почек.

Если нужна операция на почках, то нефролог направит пациента к урологу – например, если больной человек имеет опухоли или камни в почках, туберкулез почек или аномальное строение органа.

Когда обращаться к нефрологу

Обычно к нефрологу направляет другой специалист, например, терапевт или уролог, если он считает, что причиной симптомов могут быть проблемы с почками. Например, у хронической болезни почек такие симптомы:

  • потеря веса и плохой аппетит;
  • опухшие щиколодки, ступни или кисти;
  • одышка;
  • утомление;
  • кровь в моче;
  • проблемы со сном;
  • зуд;
  • судороги;
  • тошнота;
  • головные боли;
  • эректильная дисфункция у мужчин.
Автор: Олександр Бевза