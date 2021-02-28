Кто тяжелее всего переносит коронавирус: 4 основные группы
Ученые из США провели масштабный анализ и определили, каких пациентов с коронавирусом госпитализируют чаще всего. Большинство тяжелых больных имеют 1 из 4 кардиометаболических нарушений.
Источник:JAHA
Ученые из Университета Тафтса (штат Массачусетс, США) рассмотрели 906 849 случаев госпитализаций пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года.
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4 болезни, с которыми чаще всего госпитализируют больных COVID-19
- Чаще всего в больницы попадали больные с ожирением – 30% (274 322 больных из проанализированных 906 849 случаев);
- На втором месте были пациенты с диабетом – 26% (237 738);
- На третьем – с гипертонией, 21% (185 678);
- А у 12% (106 139) госпитализированных была сердечная недостаточность.
При COVID-19 ожирение опаснее диабета?
Диабетом были вызваны около 8% госпитализаций среди пациентов в возрасте от 50 лет и около 29% госпитализаций среди людей в возрасте от 65 лет.
А вот ожирение имело одинаково пагубное влияние на ход коронавируса во всех возрастных группах.
Расовая и этническая принадлежность тоже имеет значение
Исследование в очередной раз подтвердило, что представители некоторых расовых групп более восприимчивы к COVID-19. Независимо от возраста и при наличии одного из указанных выше нарушений в больницу чаще всего попадали темнокожие люди. За ними следовали выходцы из Латинской Америки.
- К примеру, среди людей в возрасте от 65 лет диабет был причиной около 25% госпитализаций среди светлокожих, 32% госпитализаций среди темнокожих и около 34% среди латиноамериканцев.
- Среди пациентов 18 – 49 лет эти 4 нарушения в совокупности стали причиной около 39% случаев тяжелой формы болезни у светлокожих и у 50% темнокожих.
Ученые пришли к выводам, что в случае отсутствия этих кардиометаболических состояний 64% случаев попадания в больницу можно было бы избежать.
А снижение распространенности каждого из этих состояний хотя бы на 10% в США помогло бы предотвратить около 11% госпитализаций из-за коронавируса в стране.
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