Ученые из США провели масштабный анализ и определили, каких пациентов с коронавирусом госпитализируют чаще всего. Большинство тяжелых больных имеют 1 из 4 кардиометаболических нарушений.

Ученые из Университета Тафтса (штат Массачусетс, США) рассмотрели 906 849 случаев госпитализаций пациентов с COVID-19 до 18 ноября 2020 года.

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4 болезни, с которыми чаще всего госпитализируют больных COVID-19

Чаще всего в больницы попадали больные с ожирением – 30% (274 322 больных из проанализированных 906 849 случаев); На втором месте были пациенты с диабетом – 26% (237 738); На третьем – с гипертонией, 21% (185 678); А у 12% (106 139) госпитализированных была сердечная недостаточность.

При COVID-19 ожирение опаснее диабета?

Диабетом были вызваны около 8% госпитализаций среди пациентов в возрасте от 50 лет и около 29% госпитализаций среди людей в возрасте от 65 лет.

А вот ожирение имело одинаково пагубное влияние на ход коронавируса во всех возрастных группах.

Расовая и этническая принадлежность тоже имеет значение

Исследование в очередной раз подтвердило, что представители некоторых расовых групп более восприимчивы к COVID-19. Независимо от возраста и при наличии одного из указанных выше нарушений в больницу чаще всего попадали темнокожие люди. За ними следовали выходцы из Латинской Америки.

К примеру, среди людей в возрасте от 65 лет диабет был причиной около 25% госпитализаций среди светлокожих, 32% госпитализаций среди темнокожих и около 34% среди латиноамериканцев.

Среди пациентов 18 – 49 лет эти 4 нарушения в совокупности стали причиной около 39% случаев тяжелой формы болезни у светлокожих и у 50% темнокожих.

Ученые пришли к выводам, что в случае отсутствия этих кардиометаболических состояний 64% случаев попадания в больницу можно было бы избежать.

А снижение распространенности каждого из этих состояний хотя бы на 10% в США помогло бы предотвратить около 11% госпитализаций из-за коронавируса в стране.