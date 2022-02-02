Кто тяжелее всего переносит Омикрон

Штамм коронавируса Омикрон поражает не только взрослых, заболеваемость коронавирусом значительно возросла среди детей.

Врач-иммунолог, доцент кафедры педиатрии Ивано-Франковского национального медуниверситета Ольга Урбась рассказала, что тяжелее всего переносят штамм коронавируса Омикрон дети до года. Опасность в том, что у них быстро развивается тяжелая пневмония.

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Самая большая сегодня проблема в том, что болеют и тяжело переносят Омикрон дети до года. Есть очень много пневмоний. Они тяжелые и имеют быстрое развитие. Особенно у тех детей, которые находятся не на грудном вскармливании,

– отметила она.

Особенности штамма Омикрон

По словам врача, много младенцев госпитализируют в реанимационное отделение. Тяжелая пневмония может протекать 6 – 8 недель. В то же время старшие дети переносят штамм Омикрон в более легкой форме.

Врач также отметила, что этот вариант коронавируса быстро распространяется, а его инкубационный период составляет до трех дней. Также часто фиксируют повторные инфицирования.

Дети болеют, якобы выздоровели, а через месяц болеют повторно. Есть быстрая мутация. Часто кажется, что уже приходит выздоровление, но на 7 – 10 день болезни становится хуже. Это касается и детей, и старших людей,

– подчеркнула она.

Как распознать Омикрон

Симптомы штамма Омикрон очень похожи на простое простудное заболевание. После инфицирования сначала возникают боли и першение в горле, охриплость, кашель.

А среди последствий коронавируса, по словам врача, у детей врачи наблюдают перикардит или воспаление околосердечной сумки.

Симптомы исходного штамма Омикрон / данные: ВОЗ / инфографика 24 канала

Актуальная ситуация с COVID-19

По данным Минздрава, в Украине с начала года количество госпитализированных из-за коронавируса детей выросло в 3 раза . По состоянию на 2 февраля на стационарном лечении находится почти 2,5 тысячи детей с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на наличие болезни.

. По состоянию на 2 февраля на стационарном лечении находится почти 2,5 тысячи детей с подтвержденным COVID-19 или с подозрением на наличие болезни. За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 35 014 новых случаев заражения коронавирусом. Известно, что среди новых пациентов 4 190 детей.

Ранее в НАН рассказали, что доля госпитализированных среди COVID-пациентов в возрастной категории 0 – 9 лет превысила соответствующую долю в категории 60 – 69 лет. По словам ученых, это указывает на "смещение свойств вируса".

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