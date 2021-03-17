Кто в Украине получил вторую дозу вакцины от COVID-19: ответ Минздрава
В Украине полностью был вакцинирован только один человек. Им стала врач, работавшая по контракту в Мальдивской Республике.
Источник:Пресс-служба Минздрава
За прошедшие сутки, 16 марта, вакцинировалось 9 840 человек против COVID-19. Из них вакцинировано 1 дозой – 9 839 человек. Только один человек получил 2 дозы и завершил вакцинацию.
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Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек. Вторую дозу вакцины против COVID-19 получила врач, которая работала по контракту в Мальдивской Республике, где и получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield),
– сообщили в Минздраве.
В Украине, за 20 дней со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививку от коронавируса получили 71 923 украинца.
За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в городе Киеве (840 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6 284 прививки), наименьшее – в Житомирской области (1 441 прививка).
Количество прививок от коронавируса, проведенных в регионах за 16 марта:
- Винницкая область – 480 прививок;
- Волынская область – 130 прививок;
- Днепропетровская область – 390 прививок;
- Донецкая область – 640 прививок;
- Житомирская область – 170 прививок;
- Закарпатская область – 160 прививок;
- Запорожская область – 250 прививок;
- Ивано-Франковская область – 610 прививок;
- Киевская область – 440 прививок;
- Кировоградская область – 240 прививок;
- Луганская область – 460 прививок;
- Львовская область – 590 прививок;
- г. Киев – 840 прививок;
- Николаевская область – 270 прививок;
- Одесская область – 450 прививок;
- Полтавская область – 470 прививок;
- Ровненская область – 260 прививок;
- Сумская область – 340 прививок;
- Тернопольская область – 600 прививок;
- Харьковская область – 370 прививок;
- Херсонская область – 700 прививок;
- Хмельницкая область – 280 прививок;
- Черновицкая область – 190 прививок;
- Черниговская область – 340 прививок;
- Черкасская область – 170 прививок.
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