В Украине полностью был вакцинирован только один человек. Им стала врач, работавшая по контракту в Мальдивской Республике.

За прошедшие сутки, 16 марта, вакцинировалось 9 840 человек против COVID-19. Из них вакцинировано 1 дозой – 9 839 человек. Только один человек получил 2 дозы и завершил вакцинацию.

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Завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 1 человек. Вторую дозу вакцины против COVID-19 получила врач, которая работала по контракту в Мальдивской Республике, где и получила первую прививку вакциной AstraZeneca (Covishield),

– сообщили в Минздраве.

В Украине, за 20 дней со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививку от коронавируса получили 71 923 украинца.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксировано в городе Киеве (840 прививок), за весь период вакцинальной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6 284 прививки), наименьшее – в Житомирской области (1 441 прививка).

Количество прививок от коронавируса, проведенных в регионах за 16 марта:

Винницкая область – 480 прививок;

Волынская область – 130 прививок;

Днепропетровская область – 390 прививок;

Донецкая область – 640 прививок;

Житомирская область – 170 прививок;

Закарпатская область – 160 прививок;

Запорожская область – 250 прививок;

Ивано-Франковская область – 610 прививок;

Киевская область – 440 прививок;

Кировоградская область – 240 прививок;

Луганская область – 460 прививок;

Львовская область – 590 прививок;

г. Киев – 840 прививок;

Николаевская область – 270 прививок;

Одесская область – 450 прививок;

Полтавская область – 470 прививок;

Ровненская область – 260 прививок;

Сумская область – 340 прививок;

Тернопольская область – 600 прививок;

Харьковская область – 370 прививок;

Херсонская область – 700 прививок;

Хмельницкая область – 280 прививок;

Черновицкая область – 190 прививок;

Черниговская область – 340 прививок;

Черкасская область – 170 прививок.



Как записаться на вакцинацию против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канал