Куба и Иран заключили соглашение об испытании препарата, которым планируют вакцинировать против коронавируса. Испытывать у себя вакцину кубинцы как будто не могут, ведь у них не достаточный уровень инфицирования.

Соглашение заключили два научно-исследовательских института

Об испытаниях препарата договорились Кубинский государственный научно-исследовательский институт и Иранский институт Пастера. Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Если испытания вакцины будут успешными, то ее планируют использовать для иммунизации, как иранцев, так и кубинцев.

На Кубе только 14 тысяч больных COVID-19

Чтобы провести исследование на родине, кубинским специалистам якобы не хватает достаточного количества больных. Ведь в стране диагностировали лишь 14 тысяч случаев коронавируса, 188 из них – летальные.

В Иране ситуация значительно сложнее: более 1 миллион 280 тысяч больных, более 56 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

В Иран запретили ввозить британские и американские вакцины

Отметим, что аятолла Али Хаменеи запретил импортировать в Иран британские и американские вакцины. Это касается даже 1500 доз, которые подарили американцы. Сам Хаменеи не верит, что западные препараты – эффективны.

С 29 декабря в стране стартовали испытания собственного препарата для иммунизации.

Обратите внимание! Решение иранских властей раскритиковали правозащитники. Они считают, что в Тегеране пренебрегают правами человека.