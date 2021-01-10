Своих больных не хватает: Куба будет тестировать вакцину против COVID-19 в Иране
Куба и Иран заключили соглашение об испытании препарата, которым планируют вакцинировать против коронавируса. Испытывать у себя вакцину кубинцы как будто не могут, ведь у них не достаточный уровень инфицирования.
Соглашение заключили два научно-исследовательских института
Об испытаниях препарата договорились Кубинский государственный научно-исследовательский институт и Иранский институт Пастера. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Если испытания вакцины будут успешными, то ее планируют использовать для иммунизации, как иранцев, так и кубинцев.
На Кубе только 14 тысяч больных COVID-19
Чтобы провести исследование на родине, кубинским специалистам якобы не хватает достаточного количества больных. Ведь в стране диагностировали лишь 14 тысяч случаев коронавируса, 188 из них – летальные.
В Иране ситуация значительно сложнее: более 1 миллион 280 тысяч больных, более 56 тысяч человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
В Иран запретили ввозить британские и американские вакцины
Отметим, что аятолла Али Хаменеи запретил импортировать в Иран британские и американские вакцины. Это касается даже 1500 доз, которые подарили американцы. Сам Хаменеи не верит, что западные препараты – эффективны.
С 29 декабря в стране стартовали испытания собственного препарата для иммунизации.
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