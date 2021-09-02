Уже на этой неделе вакцинироваться позволят подросткам. Дети младшего возраста смогут получить прививки с середины сентября.

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Компания Finlay Institute, которая занимается производством препарата, заявила, что вакцина Soberana-02 является абсолютно безопасной для детей и вызывает у них даже больший иммунный ответ, чем у взрослых.

Soberana-02 – вакцина Это конъюгированная вакцина, которая вводится дважды с интервалом в 28 дней. Эффективность против симптоматического коронавируса составляет 62%.

Что известно о вакцинации на Кубе

Представитель министерства здравоохранения Илеан Моралес заявил, что вакцинация против коронавируса в стране для детей будет ежегодной.

Сколько человек получили прививки

Источник: Минфин

По состоянию на 29 августа по меньшей мере одну дозу вакцины получили 5 469 367 жителей Кубы.

Полностью вакцинированы 3 663 808 человек.

Всего в стране сделали 13 739 821 прививку против коронавируса.

Куба планирует достичь уровня вакцинации 90% до декабря текущего года. В целом по стране одобрили 2 препарата: Abdala и Soberana-02.