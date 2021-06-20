Речь идет о вакцине Soberana 02, ее разработала кубинская компания BioCubaFarma. В воскресенье фармкомпания заявила, что препарат уже после второй прививки защищает против коронавируса в 62% случаев.

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Что известно о вакцине Soberana 02

Препарат Soberana 02 требует введения трех доз.

Результаты эффективности такого количества прививок обещают обнародовать в ближайшее время.

Всего на Кубе разрабатывают 5 вакцин от коронавируса. Две из них – Soberana 02 и Abdala – уже проходят третью фазу клинических исследований, результаты которых оценивают независимые эксперты.

Результаты эффективности трех доз обещают обнародовать в ближайшее время.

Результат эффективности Soberana 02 был рассчитан не против исходного штамма COVID-19, а против комбинации штаммов, которые циркулируют в Гаване,

– добавили в компании.

Однако еще до официального утверждения кубинские власти начали в мае делать прививки этими вакцинами в Гаване и в регионах. К августу планируют вакцинировать 70% населения.

К слову, правительство страны из-за роста количества заболеваний ввело комендантский час, поэтому с 19:00 вечера до 5:00 утра на Кубе запрещено движение транспортных средств, ограничено движение между провинциями и не работают магазины.