Чем добраться до границы, где и в каких городах можно остановиться в Украине во время перемещения к границам и какие страны принимают собрано в этой статье.
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Что делать пациентам, которые не смогли эвакуироваться и остались без медикаментовПозвоните по горячей линии Минздрава: 0 800 60 20 19. Решением системных проблем занимается министерство, проблемы физических лиц передают волонтерам.
Чем добраться до границы
Бесплатно перевозит людей пассажирский перевозчик "Луцк Экспресс". Рейсы осуществляют до границы с Польшей по таким маршрутам как Луцк – Устилуг, Луцк – Угринов и Луцк-Ягодин.
При передвижении по Украине в сторону границ с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией можно остановиться в таких городах:
Хмельник, Винницкая область. Координационная группа городского совета Хмельника. Телефон – 0433822085. Там предлагают размещение в школах, детсадах бесплатно или с минимальной платой.
Хмельницкий:
- кинотеатр Шевченко, улица Проскуровская, 40
- клуб "СВ", ул. Свободы, 1А. Телефон – 0687923479.
- кафе "Изюм", ул. Подольская, 93. Телефон – 0674254545.
- Хмельницкий Национальный университет, ул. Институтская, 11. Телефон – 0979053027;
- Хмельницкий электромеханический колледж. Телефон - 0961199620.
- помещение "Укртелеком", ул. Проскуровская, 13
- Фитнес-клуб «Спортлэнд», улица Заричанская, дом 3. Телефон - 0986234939.
- ТЦ "Агора", ул. Староконстантиновское шоссе, 2/1 Б. Телефон – 0674454587.
- отделение Хмельницкого политехнического колледжа, ул. Проспект Мира 76/3.
Пациентам, нуждающимся в специфическом медицинском уходе и медикаментах, готовы помочь такие страны:
- Польша. Институт редких болезней в Лодзи
Там готовы принимать пациентов с редкими болезнями – иммунодефицит, болезнь Фабри, болезнь Гоше, мукополисахаридоз, а также всех нуждающихся в постоянном приеме препаратов (взрослых и детей).
- Чешская Республика
Инфолиния для граждан Украины, линия доступна на украинском языке сразу после звонка нажать 8. Контакты: +420226201221.
- Румыния
Румынские больницы в Бухаресте готовы бесплатно принять любых больных в тяжелом состоянии для лечения, в частности, онкологические заболевания, болезни, требующие срочного хирургического вмешательства и так далее.
- Литва
Литовский институт рака объявил, что будет принимать всех онкологических больных из Украины. К сожалению, они не лечат хронический миелоцитарный лейкоз.
- Словакия
Инфолиния для граждан Украины, линия доступна на украинском языке. Контакты: +421951772391, Данил Астафоров (Viber/Telegram включительно).
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