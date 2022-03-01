Куда эвакуироваться украинцам со сложными болезнями или зависимостью от медикаментов

Особым вопросом является эвакуация с территорий Украины людей, у которых есть специфические болезни. Однако в аптеках может не хватать медикаментов или некоторые из них не работают.

Чем добраться до границы, где и в каких городах можно остановиться в Украине во время перемещения к границам и какие страны принимают собрано в этой статье.

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Что делать пациентам, которые не смогли эвакуироваться и остались без медикаментов Позвоните по горячей линии Минздрава: 0 800 60 20 19. Решением системных проблем занимается министерство, проблемы физических лиц передают волонтерам.

Чем добраться до границы

Бесплатно перевозит людей пассажирский перевозчик "Луцк Экспресс". Рейсы осуществляют до границы с Польшей по таким маршрутам как Луцк – Устилуг, Луцк – Угринов и Луцк-Ягодин.

Получить информацию об отправке автобусов можно по номеру:

При передвижении по Украине в сторону границ с Польшей, Румынией, Словакией и Венгрией можно остановиться в таких городах:

Хмельник, Винницкая область. Координационная группа городского совета Хмельника. Телефон – 0433822085. Там предлагают размещение в школах, детсадах бесплатно или с минимальной платой.

Хмельницкий:

кинотеатр Шевченко, улица Проскуровская, 40

клуб "СВ", ул. Свободы, 1А. Телефон – 0687923479.

кафе "Изюм", ул. Подольская, 93. Телефон – 0674254545.

Хмельницкий Национальный университет, ул. Институтская, 11. Телефон – 0979053027;

Хмельницкий электромеханический колледж. Телефон - 0961199620.

помещение "Укртелеком", ул. Проскуровская, 13

Фитнес-клуб «Спортлэнд», улица Заричанская, дом 3. Телефон - 0986234939.

ТЦ "Агора", ул. Староконстантиновское шоссе, 2/1 Б. Телефон – 0674454587.

отделение Хмельницкого политехнического колледжа, ул. Проспект Мира 76/3.

Пациентам, нуждающимся в специфическом медицинском уходе и медикаментах, готовы помочь такие страны:

Польша. Институт редких болезней в Лодзи

Там готовы принимать пациентов с редкими болезнями – иммунодефицит, болезнь Фабри, болезнь Гоше, мукополисахаридоз, а также всех нуждающихся в постоянном приеме препаратов (взрослых и детей).

Чешская Республика

katarzyna.muras-szwedziak@umed.lodz.pl (в теме письма написать UKRAINA, текст письма лучше перевести на польский). https://www.gov.pl/web/ukraina-ru

Инфолиния для граждан Украины, линия доступна на украинском языке сразу после звонка нажать 8. Контакты: +420226201221.

Румыния

Румынские больницы в Бухаресте готовы бесплатно принять любых больных в тяжелом состоянии для лечения, в частности, онкологические заболевания, болезни, требующие срочного хирургического вмешательства и так далее.

Литва

Волонтерская помощь полностью бесплатна, транспорт от границы обеспечат. Контакты: http://www.iocn.ro

Литовский институт рака объявил, что будет принимать всех онкологических больных из Украины. К сожалению, они не лечат хронический миелоцитарный лейкоз.

Словакия

Инфолиния для граждан Украины, линия доступна на украинском языке. Контакты: +421951772391, Данил Астафоров (Viber/Telegram включительно).

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