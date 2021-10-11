Куда обращаться, чтобы сообщить о подделке COVID-документов

С начала года в Украине открыли 350 уголовных производств по фактам подлога результатов ПЦР-тестов, международных свидетельств о вакцинации от COVID-19 и COVID-сертификатов. В Минздраве рассказали, куда и почему нужно сообщать о случаях подделки медицинских документов.

Какое наказание за подделку документов о вакцинации

За подделку COVID-документов в Украине предусмотрены наказания от штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет. Кроме того, в случае внесения ложных данных в электронную систему здравоохранения наказанием будет заключение до 6 лет.

Внимание Узлы на щитовидной железе: почему возникают и чем грозят

Также правительством предусмотрена ответственность не только за изготовление и продажу поддельных документов или внесение ложных сведений в медицинские базы данных, но и за использование таких документов.

Так, за сознательное использование фальсифицированных документов в Украине предусмотрено наказание от штрафа на сумму 850 гривен до 2 лет в тюрьме.

Угроза здоровью украинцев

Подделка медицинских справок не только уголовное преступление, но и социальное! Такие действия ставят под угрозу как жизнь и здоровье людей, которые пользуются этими документами, так и жизнь людей вокруг.

В Минздраве призвали украинцев сообщать о подделках документов о результатах ПЦР-тестирования или прививки против COVID-19.

Куда сообщать о подделке документов

Министерству внутренних дел Украины на горячую линию – 1536.

Национальной полиции Украины на горячую линию– 0 800 500 202 или на email: pg.npu@police.gov.ua.

или Департаменту киберполиции Национальной полиции Украины на горячую линию– 0 800 50 51 70 или на email: callcenter@cyberpolice.gov.ua или, заполнив форму обратной связи: ticket.cyberpolice.gov.ua.

или или, заполнив форму обратной связи: Департаменту стратегических исследований Национальной полиции Украины на email: dsr@police.gov.ua.

Службе безопасности Украины по телефону доверия– 0 800 501 482

В Национальный контакт-центр Минздрава по вопросам противодействия COVID-19 – 0 800 60 20 19.

Поддельная справка о вакцинации может помочь избежать противоскользящих ограничений, а может привести в судебный зал или под аппарат искусственной вентиляции легких,

– подчеркнули в Минздраве.

Каковы темпы вакцинации против COVID-19 в Украине?

С начала вакцинальной кампании против коронавируса привито 7 548 873 человека: из них по крайней мере одну дозу получили – 7 548 871 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 135 032 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 13 683 903 прививки.

В правительстве планируют принять закон, который ужесточит наказание за фейковые COVID-сертификаты. Штраф может достигать 150 тысяч гривен.

К теме Бизнес на пандемии: что грозит покупателю фейковых COVID-сертификатов