Культура туалета в разных странах, или Зачем нам влажная туалетная бумага

Туалет является ежедневным ритуалом каждого человека, но часто эта тема табуирована обществом, а все что мы знаем о личной гигиене – это вещи, которые нам рассказывают родные в детстве. Как развивалась личная гигиена у наших предков, какие странные привычки остались до нашего времени, а важные ритуалы мы потеряли – узнаете в материале.

В истории стран от Древнего Рима и Греции до Китая и Японии для интимной гигиены использовались губки, палочки, вода и бумага.

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На формирование культуры личной гигиены всегда влияло несколько факторов: религия, традиции, культура, уровень жизни и научный прогресс. Например, западная традиция использовать туалетную бумагу удивляет весь мир, ведь вода очищает кожу намного мягче и комфортнее. Хотя, в Италии и Франции обязательным элементом каждой уборной является биде, которое в Украине не является столь распространенным.

Хотя с другой стороны, мусульмане по предписаниям Корана всегда используют именно воду для своей гигиены, а кувшины или бутылки с водой, присутствуют в каждом туалете для комфорта посетителей.

В Индии туалетную бумагу используют редко. 95% населения после похода в уборную используют воду. Унитазы обычно оснащаются насадками или гигиеническим душем. Как альтернатива – могут стоять ведра или другие емкости с водой.

У многих людей нет даже выгребных ям / Фото Pixabay

Хотя есть и другие случаи, когда люди вообще не имеют доступа к воде и уборным. По данным ООН, 2.4 миллиарда людей не имеют регулярного доступа к основным санитарным услугам, включая туалеты или оборудованные выгребные ямы.

Именно поэтому Билл Гейтс начал инвестировать в санитарные нормы и обеспечение уборными людей по всему миру. Такое решение филантроп принял после того, как уже с бывшей женой посетили страны третьего мира и увидели воочию низкий уровень осведомленности про гигиенический уход о себе. По данным ВОЗ известно, что ежегодно из-за санитарных условий умирает 500 000 детей в возрасте до 5 лет. Только за последние 8 лет Билл и Мелинда Гейтс потратили 200 миллионов долларов на исследования и правила безканализационных очистных сооружений, которыми в будущем можно было бы обеспечить людей.

изготовлена из нетканого полотна, которое производится на основе натуральной целлюлозы, поэтому его можно смывать в унитаз;

бумага дерматологически протестирована в лабораториях Европейского союза;

такой вид продукта имеет сбалансированный уровень pH и не содержит спирта;

упаковка бумаги удобна для транспортировки, а специальный клапан не дает ему пересыхать.

На сегодня в мире существует еще одна разновидность личной гигиены – это. Преимуществ множество, ведь ее удобно использовать в командировках, путешествиях с родными и детьми, пикниках и в офисе, при необходимости. Например, влажная туалетная бумага

Влажная туалетная бумага Smile / Фото Smile

На сегодня комфорт каждого человека должен быть в приоритете, именно поэтому важно снимать табу с неудобных тем и открыто говорить о тех вещах, которые облегчают уход за собой и близкими.