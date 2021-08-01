Купание в фонтанах: скрытые опасности

Фонтан в городе – это хорошая идея, он очищает воздух, увлажняет его, и конечно, является хорошим украшением. Нередко летом можно увидеть, как люди, а особенно дети пытаясь охладиться от жары и палящего солнца, купаются в фонтане. Впрочем, этого делать не следует и вот почему.

Почему не стоит купаться в городских фонтанах?

Терапевт Марина Ерина предупредила, что летние фонтаны – это источники сырой, грязной воды, а значит, причина самых разных опасных инфекций.

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Вода в фонтанах не очищается, не дезинфицируется, в них купаются и пьют собаки, птицы, бездомные. В воде фонтанов живет множество возбудителей тяжелых болезней,

– отметила Марина Ерина.

энтеровирусные, различные кишечные инфекции, возбудители кожных заболеваний, менингита, гепатита А, брюшного тифа.

Врач посоветовала, если вы попали в фонтан, скорее вымыть под проточной водой тело, лучше – с мылом.

В местах скопления людей всегда много городских птиц: голубей, воробьев, ворон. Они ищут остатки еды и, одновременно, пролетая над фонтаном, "бомбят" его своим пометом, в котором есть и глисты, и возбудители инфекционных болезней. Все это растворяется в воде, которая меняется не так часто, как нам кажется,

– подчеркнула терапевт.

Мелкие раны на теле – прямой путь попадания инфекций

Итак, если на коже у человека есть микротрещинки (а они есть всегда), то через них в организм попадут стафилококки, стрептококки и другие микроорганизмы.

Кроме того, по словам Марины, дожди несут в фонтан всю грязь и пыль, что есть в воздухе больших городов. Следовательно, в нем накапливаются соли тяжелых металлов, сажа. В отличие от естественного водоема, фонтан не самоочищается.

Риск травмирования

Грязь откладывается на дне фонтана, и он становится скользким, а поэтому на нем можно поскользнуться и травмироваться.

Если фонтан подсвечивается – не исключена и электротравма.

Насчитывают более 70 типов энтеровируса, наиболее распространенные: Есно, Коксаки А и В, 68, 69, 70, 71 типы энтеровирусов.