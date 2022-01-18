Для людей, которые не привыкли закаляться, погружение в ледяную воду может быть опасным и привести не только к проблемам со здоровьем, но и смерти.
Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях
Почему это может быть опасно
Реакция на холод может быть индивидуальной – она зависит от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовки. По данным The Outdoor Swimming Society, главную опасность представляет холодовой шок – именно эта реакция является причиной смерти у 60% тех, кто умирает в холодной воде. В этом случае смерть наступает в первые минуты.
Зато в случае переохлаждения, она наступает через 30 минут и более.
Из-за холодового шока у человека наступает период гипервентиляции, который он не может контролировать.
Дыхание очень ускоряется, что может привести к ощущению паники, что тоже опасно, ведь может вызвать потерю сознания, как следствие – человек утонет.
Кому нельзя нырять в прорубь
Однозначно отказаться от купания в ледяной воде надо беременным женщинам, а также детям до 6 лет. За старшими детьми следует пристально следить взрослым. А также тем, кто имеет сопутствующие заболевания, среди них:
- воспаление в ухе, носу, горле;
- пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, приступы стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, высокое артериальное давление;
- эпилепсия, неврит, полиневрит;
- сахарный диабет, заболевания щитовидной железы;
- кожные болезни (дерматиты, аллергические реакции).
Действительно ли закаливание полезно?
Современная медицина в целом не знает, насколько полезно закаляться, ведь больших исследований на эту тему нет. Действительно есть специалисты, которые считают, что кратковременное и регулярное пребывание на холоде помогает работе иммунитета, особенно у детей, однако польза более экстремальных вариантов закаливания (например моржевания) довольно сомнительна.
Памятка тем, кто будет купиться на Крещение
Идеально, если перед тем, как решите нырять в прорубь, вы посетите высококвалифицированного врача, который проанализирует особенности вашего здоровья и сделает вывод – можно вам в ледяную воду, или нет. Ведь во время купания возможно внезапное проявление или обострение болезней.
Тем, кто все же осмелится искупаться в ледяной проруби, в Центре общественного здоровья советуют придерживаться правил:
- Выбирайте специально оборудованные для купания места.
- Погружение должно происходить под наблюдением людей, которые вовремя могут позвать спасателей и медиков на помощь.
- Обязательно сделайте зарядку перед тем, как зайти в воду, это поможет "разогреть" организм.
- Снимите металлические украшения, ведь металл имеет свойство быстро охлаждаться, а контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм.
- Не ныряйте сразу же с головой – это может привести к резкому охлаждению организма.
Нет данных, подтверждающих пользу купания в ледяной воде / Фото Unsplash
Как помочь организму после купания
- После купания хорошо разотритесь полотенцем и как можно быстрее смените мокрую одежду на сухую.
- Не оставляйте открытыми конечности и голову
- Чтобы не замерзнуть – двигайтесь. Движения помогут ускорить кровообращение.
- Возьмите с собой термос с чаем – это поможет организму согреться.
Чего точно не стоит делать
Зато не стоит брать с собой алкоголь! Спиртные напитки лишь создают иллюзию тепла, а взамен приводят к его потере.
Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а следовательно делает их более уязвимыми к холоду.