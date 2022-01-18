Кому категорически нельзя нырять в прорубь: что надо знать о купании на Крещение

Купание на Крещение – популярная традиция среди украинцев, которая якобы оздоравливает и закаляет иммунитет. Однако это не совсем так – холодная вода может быть полезной, если закаляться регулярно!

Для людей, которые не привыкли закаляться, погружение в ледяную воду может быть опасным и привести не только к проблемам со здоровьем, но и смерти.

Внимание Гигиеническая гипотеза: почему вредно жить в стерильных условиях

Почему это может быть опасно

Реакция на холод может быть индивидуальной – она зависит от пола, возраста, состояния здоровья, уровня физической подготовки. По данным The Outdoor Swimming Society, главную опасность представляет холодовой шок – именно эта реакция является причиной смерти у 60% тех, кто умирает в холодной воде. В этом случае смерть наступает в первые минуты.

Зато в случае переохлаждения, она наступает через 30 минут и более.

Из-за холодового шока у человека наступает период гипервентиляции, который он не может контролировать.

Дыхание очень ускоряется, что может привести к ощущению паники, что тоже опасно, ведь может вызвать потерю сознания, как следствие – человек утонет.

Кому нельзя нырять в прорубь

Однозначно отказаться от купания в ледяной воде надо беременным женщинам, а также детям до 6 лет. За старшими детьми следует пристально следить взрослым. А также тем, кто имеет сопутствующие заболевания, среди них:

воспаление в ухе, носу, горле;

пороки сердца, ишемическая болезнь сердца, приступы стенокардии, перенесенный инфаркт миокарда, высокое артериальное давление;

эпилепсия, неврит, полиневрит;

сахарный диабет, заболевания щитовидной железы;

кожные болезни (дерматиты, аллергические реакции).

Действительно ли закаливание полезно?

Современная медицина в целом не знает, насколько полезно закаляться, ведь больших исследований на эту тему нет. Действительно есть специалисты, которые считают, что кратковременное и регулярное пребывание на холоде помогает работе иммунитета, особенно у детей, однако польза более экстремальных вариантов закаливания (например моржевания) довольно сомнительна.

Памятка тем, кто будет купиться на Крещение

Идеально, если перед тем, как решите нырять в прорубь, вы посетите высококвалифицированного врача, который проанализирует особенности вашего здоровья и сделает вывод – можно вам в ледяную воду, или нет. Ведь во время купания возможно внезапное проявление или обострение болезней.

Тем, кто все же осмелится искупаться в ледяной проруби, в Центре общественного здоровья советуют придерживаться правил:

Выбирайте специально оборудованные для купания места.

Погружение должно происходить под наблюдением людей, которые вовремя могут позвать спасателей и медиков на помощь.

Обязательно сделайте зарядку перед тем, как зайти в воду, это поможет "разогреть" организм.

Снимите металлические украшения, ведь металл имеет свойство быстро охлаждаться, а контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм.

Не ныряйте сразу же с головой – это может привести к резкому охлаждению организма.

Заходите в воду постепенно: намочите лицо, грудь, живот и спину, а уже потом окунайтесь по шею. Пребывайте в воде не дольше 3 – 5 секунд.

Как помочь организму после купания

После купания хорошо разотритесь полотенцем и как можно быстрее смените мокрую одежду на сухую.

Не оставляйте открытыми конечности и голову

Чтобы не замерзнуть – двигайтесь. Движения помогут ускорить кровообращение.

Возьмите с собой термос с чаем – это поможет организму согреться.

Чего точно не стоит делать

Нет данных, подтверждающих пользу купания в ледяной воде / Фото Unsplash

Зато не стоит брать с собой алкоголь! Спиртные напитки лишь создают иллюзию тепла, а взамен приводят к его потере.

Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а следовательно делает их более уязвимыми к холоду.