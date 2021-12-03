Как курение электронных сигарет влияет на мужское здоровье

Ученые Бостонского университетов пришли к выводу, что мужчины, курящие электронные сигареты, вдвое чаще страдают эректильной дисфункцией, чем некурящие мужчины.

В исследовании участвовало 13 711 мужчин в возрасте от 20 до 65 лет. Они рассказали о проблемах с потенцией, вредных привычках, хронических заболеваниях и других проблемах.

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Курение отрицательно влияет на мужской организм

Курение давно ассоциируется с эректильной дисфункцией (ЭД) и сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ). В то же время относительно использования электронных систем доставки никотина было мало данных.

Новые выводы ученых показали, что курящие вейпы и электронные сигареты имеют проблемы с потенцией в среднем вдвое чаще тех, кто никогда не использовал подобные устройства.

Важно также отметить, что большинство участников составляли молодые люди, которые не испытывали проблем с лишним весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и другими факторами, связанными с проблемами с потенцией.

Вполне возможно, что ежедневное употребление электронных сигарет может быть связано с более высокими шансами на эректильную дисфункцию независимо от истории курения,

– подчеркнул один из авторов исследования Омар Эль-Шахави, доктор медицины.

Исследования продолжат

Далее ученые должны установить, имеют ли одни типы электронных сигарет более сильную связь с эректильной дисфункцией, чем другие, и могут ли нарушения быть обратимыми после прекращения использования вейпинга.

Кроме того, поскольку в этом исследовании изучали только мужчин, в будущих исследованиях расширят и будут изучать связь между использованием электронных сигарет и сексуальной дисфункцией у женщин.