На Международной конференции по инсульту Американской ассоциации инсульта ученые представили результаты предыдущего исследования и довольно неутешительны.

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Выводы исследования:

Среди молодых людей, ранее перенесших инсульт или транзиторную ишемическую атаку (ТИА), а затем госпитализированных по какой-либо причине, повторный инсульт был гораздо чаще встречался среди пациентов с расстройством, связанным с применением каннабиса.

Так, у пациентов с этим расстройством вероятность госпитализации от повторного инсульта была на 48% выше, чем у пациентов без расстройства.

Обратите внимание: расстройство, связанное с употреблением каннабиса, определяется как зависимое употребление каннабиса (независимо от нарушения психологического, физического и социального функционирования).

По данным Американской кардиологической ассоциации, частота инсультов среди людей в возрасте от 18 до 45 лет значительно возросла. Ежегодно в США на молодежь приходится до 15% инсультов.

Риск первого инсульта среди потребителей каннабиса уже установлен, поэтому нас заинтриговало выяснить, способствует ли зависимость от марихуаны молодых людей к развитию новых инсультов.

– говорится в сообщении.

Выборка участников достаточно велика:

Исследователи изучили информацию о состоянии здоровья людей из национальной выборки стационарных больных. В этой базе ежегодно собираются данные о более чем 7 миллионах госпитализаций в США по какой-либо причине.

Используя коды больничных диагнозов, исследователи определили пациентов в выборке, которые отвечали критериям расстройства, связанного с употреблением каннабиса (за исключением тех, у кого диаграммы указывали на то, что их зависимость от каннабиса находилась на стадии ремиссии).

Это разделило выборку на 4 690 пациентов, у которых диагностировали расстройство, связанное с употреблением каннабиса, и 156 700 пациентов, у которых его не было. Средний возраст в обеих группах составляет 37 лет.

Следует знать: Согласно научному заявлению Американской кардиологической ассоциации от августа 2020 года, предварительные исследования показали, что употребление каннабиса может негативно повлиять на сердце и кровеносные сосуды.