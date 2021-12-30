Дети курильщиков часто начинают курить

Специалисты Имперского колледжа Лондона проанализировали данные исследования с участием британцев, родившихся в 2000 году. Они обнаружили, что дети в возрасте 11 – 15 лет из семей, в которых курят, вдвое чаще по сравнению со сверстниками пробовали закурить сами (26% против 11%).

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Что особенно важно, эти подростки вчетверо чаще сами начинали курить (4,9% против 1,2%) подражая родителям.

Ученые отметили, что эти данные значительно превышают показатели ранних исследований. В 2010 году врачи из Великобритании заявили, что у детей родителей-курильщиков вероятность развития этой зависимости на 72% выше по сравнению с детьми из семей, где никто не курит.

Родители влияют на поведение детей

Вероятно, родители не осознают, насколько сильно их привычка влияет на представления детей о том, что курение – это нормально. И, конечно же, в таких семьях сигареты особенно доступны,

– отметили авторы исследования.

Они подчеркнули, что эти паттерны поведения формируются даже в том случае, если родители стараются не курить возле детей.

Тайные курильщики

Ученые также приводятся данные о "тайных курильщиках" среди детей, то есть тех, кто старательно скрывает от родителей свою привычку. В частности, среди подростков 12 – 13 лет, которые начинали курить, большая часть делали это тайно. Около 40% из них сообщили, что если бы их семьи узнали о том, что они курят, то, наверное, попытались бы заставить их бросить.