Курение вызывает суицидальные мысли

Наблюдения, которые ученые провели во время пандемии COVID-19, показали, что у женщин, которые курят риск самоубийства выше, чем у мужчин. В то же время на счету мужчин больше неудачных попыток.

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Результаты показывают, что курение увеличивает риск суицида в 2,5 раза. Однако этот показатель, судя по всему, снижается у бросивших людей. Вероятность появления суицидальных мыслей у курильщиков 1,84 раза выше, у тех, кто бросил курить – в 1,35 раза,

– отметили авторы исследования.

Ученые считают, что эти данные нужно включить в план по предотвращению самоубийств. Сейчас табак, в отличие от алкоголя, нельзя считать независимым фактором при оценке риска самоубийства.

С чем связано такой влияние

Одним из возможных биологических объяснений связи табака и самоубийств, указывают ученые, может быть влияние никотина на центральную нервную систему. Он снижает уровень серотонина в гиппокампе – части мозга, которая участвует в формировании эмоций.

Одна из самых серьезных гипотез на сегодня заключается в том, что депрессия и суицид связанные со снижением уровня нейромедиаторов – таких, как серотонин, норадреналин, дофамин. Курение способно сделать эти изменения более выразительными. Его действие противоположно действию антидепрессантов, поэтому может способствовать появлению депрессивных и тревожных симптомов,

– отметили ученые.