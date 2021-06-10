На курортах Херсонщины COVID-прививки будут делать всем желающим

На следующей неделе в Херсонской области откроют 4 дополнительных пункта вакцинации в курортных городах. Там прививки от коронавируса будут делать всем желающим.

Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. Об этом сообщил директор областного департамента здоровья Виктор Короленко.

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И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один – в Голой Пристани или Бериславе,

– добавил Короленко.

Также он рассказал, что 8 июня началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке.

Кроме этого, в области открыли 6 пунктов вакцинации для людей, пересекающих КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Там могут вакцинироваться жители оккупированного полуострова, у которых есть паспорт гражданина Украины.

Уже есть отдельные случаи, когда наши земляки приезжали из Крыма для прохождения вакцинации на контрольном пункте въезда-выезда,

– рассказал Виктор Короленко.

Темпы вакцинации на Херсонщине: