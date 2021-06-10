На курортах Херсонщины COVID-прививки будут делать всем желающим

На следующей неделе в Херсонской области откроют 4 дополнительных пункта вакцинации в курортных городах. Там прививки от коронавируса будут делать всем желающим.
Дополнительные пункты вакцинации откроют в Геническе, Скадовске и Новой Каховке. Об этом сообщил директор областного департамента здоровья Виктор Короленко.
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И сейчас решается вопрос, где обустроим еще один – в Голой Пристани или Бериславе,
– добавил Короленко.
Также он рассказал, что 8 июня началась вакцинация работников баз отдыха в Скадовске, Геническе, Голой Пристани и Каланчаке.
Кроме этого, в области открыли 6 пунктов вакцинации для людей, пересекающих КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Там могут вакцинироваться жители оккупированного полуострова, у которых есть паспорт гражданина Украины.
Уже есть отдельные случаи, когда наши земляки приезжали из Крыма для прохождения вакцинации на контрольном пункте въезда-выезда,
– рассказал Виктор Короленко.
Темпы вакцинации на Херсонщине:
- В целом на Херсонщине в настоящее время действует более 180 пунктов прививки от COVID-19.
- Также к вакцинации привлечены 11 мобильных бригад.
- В регионе уже использовали 43 693 дозы вакцин Oxford-AstraZeneca (CoviShield), CoronaVac (Sinovac Biotech) и Comirnaty (Pfizer-BioNTech)