Главный санитарный врач отметил, что пока нет четких данных, какой именно титр антител в полной мере защищает человека от COVID-19. Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".

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В процессе изучения сейчас именно эффективность приобретенного иммунитета или иммунитета после вакцинации, этот вопрос рассматривался национальными экспертами по вопросам иммунизации,

– сказал медик.

Игорь Кузин отметил, что сейчас действует общая рекомендация сделать прививки через 6 месяцев после коронавируса.

Однако, главный санврач добавил, что ждать полгода после болезни не стоит тем, кто работает в критической инфраструктуре.

Например, педагогам и медработникам стоит вакцинироваться раньше, "как только появится возможность".

Обратите внимание! За прошедшие сутки, 6 августа, в Украине зафиксировали 1 054 случая заражения COVID-19. От осложнений инфекции умерли 20 человек.

Ситуация с коронавирусом в Украине