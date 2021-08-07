В Минздраве рассказали, когда стоит вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19
Источник:"Радио Свобода"
Игорь Кузин заявил, что вакцинироваться нужно даже в случае, когда человек уже болел коронавирусом. Однако, по его словам, необходимо придерживаться определенных рекомендаций.
Главный санитарный врач отметил, что пока нет четких данных, какой именно титр антител в полной мере защищает человека от COVID-19. Об этом он сообщил в интервью изданию "Радио Свобода".
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В процессе изучения сейчас именно эффективность приобретенного иммунитета или иммунитета после вакцинации, этот вопрос рассматривался национальными экспертами по вопросам иммунизации,
– сказал медик.
Игорь Кузин отметил, что сейчас действует общая рекомендация сделать прививки через 6 месяцев после коронавируса.
Однако, главный санврач добавил, что ждать полгода после болезни не стоит тем, кто работает в критической инфраструктуре.
- Например, педагогам и медработникам стоит вакцинироваться раньше, "как только появится возможность".
- От осложнений инфекции умерли 20 человек.
Ситуация с коронавирусом в Украине
- заболели – 2 258 532 человека;
- выздоровели – 2 190 686 пациентов;
- умерли – 53 085 граждан.