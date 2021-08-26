Кузин рассказал, сколько в Украине есть случаев Дельты: выросли более чем в 3,5 раза
Источник:Минздрав Украины
Еще 5 августа в Украине зафиксировали 147 случаев штамма Дельта. Однако уже в конце месяца эта цифра увеличилась более чем в 3,5 раза.
Сколько штамма Дельта в Украине
Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин. Он подчеркнул, что сейчас система здравоохранения готова реагировать на вызов новой волны COVID-19, вызванной Дельта-штаммом коронавируса.
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Игорь Кузин – главный санврач
"Количество случаев инфицирования штаммом коронавируса Дельта в Украине постепенно растет: еще 5 августа было подтверждено 147 случаев, а уже 20 августа – 520".
Однако, по его словам, такая тенденция не должна застать Украину врасплох. Он отметил, что в течение лета система здравоохранения готовилась к возможным вызовам новой волны коронавируса. Подготовка проходила на всех уровнях – от представителей Минздрава до руководителей лечебных учреждений совместно с международными и национальными партнерами.
Подготовка больниц
Как отметили в министерстве, на сегодня в Украине определили и подготовили 256 больниц, которые оказывают специализированную помощь при COVID-19. Они распределены на заведения разных волн реагирования.
- Мощность насчитывает почти 39 тысяч койкомест, из них 96% – обеспечены кислородом.
- Кроме того, в областях закупили и получили 14 790 кислородных концентраторов, 161 компьютерный томограф и 148 рентген-аппаратов.
Запас тестов, в том числе и на Дельта-штамм
Также по всей стране есть запас тестов на более чем 2 миллиона исследований и 2,3 миллиона экспресс-тестов. В сентябре ожидают поставку реагентов для проведения 4 миллионов ПЦР-исследований и 2,8 миллиона быстрых тестов.
В то же время Минздрав планирует запустить секвенирование лабораторных образцов в собственной референс-лаборатории Центра общественного здоровья. Диагностировать Дельта-штамм методом ПЦР смогут на уровне областей и на национальном уровне. Планируют это начать в четвертом квартале 2021 года.