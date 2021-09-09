Это произойдет только тогда, когда обнародуют соответствующие клинические исследования. Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в онлайн-интервью Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

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Игорь Кузин – главный санврач "Мы будем рассматривать вопрос третьей бустерной дозы только при условии появления адекватных, верифицированных, доказательных данных о ее эффективности. Но этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться не раньше ноября 2021 года".

Дело в том, что научные исследования будут обнародованы не ранее, чем в конце сентября. По его словам, вероятнее всего, этот вопрос будут рассматривать в отношении не ко всему населению, а только для представителей групп риска.

Кузин пояснил, что пока нет никакого результата научных исследований, где бы говорилось, что введение третьей бустерной дозы является существенным преимуществом для населения.

"Есть точечные сообщения, что введение бустерных доз может быть полезным для людей, у которых есть проблемы с иммунитетом или сопутствующие заболевания. Это рекомендация, которую мы будем рассматривать, но использование третьей дозы массово мы пока не планируем", – добавил Кузин.

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Источник: Минздрав