Сколько детей госпитализированы

Сейчас на стационарном лечении находится почти 900 детей, которые больны COVID-19. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

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Также он добавил, что сейчас в больницах находится еще 230 детей с подозрением на инфицирование коронавирусом. Точный диагноз еще устанавливают.

Насколько тяжело дети переносят COVID-19

Если коротко, то по-разному. Кузин подчеркнул, что есть и тяжелые случаи, и легкие.

Ігорь Кузин – главный санврач "Пока мы фиксируем то, что среди детей COVID переносится значительно легче, чем среди взрослых. Количество тяжелых случаев является довольно небольшим".

В то же время если же у детей есть сопутствующие соматические заболевания, то течение болезни будет тяжелее. То есть, тенденция такая же, как и у взрослых людей.

Поэтому сейчас и национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и Минздрав советуют вакцинировать детей в возрасте от 12 лет, если ребенок имеет тяжелые сопутствующие соматические заболевания, добавил главный врач страны.

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