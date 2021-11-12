Кузин сказал, сколько детей в настоящее время госпитализированы с COVID-19
Источник:НВ
В Украине стремительно растет количество больных детей коронавирусом. Среди всех 24 тысяч инфицированных за сутки, 11 ноября, – 1 616 детей.
Сколько детей госпитализированы
Сейчас на стационарном лечении находится почти 900 детей, которые больны COVID-19. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
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Также он добавил, что сейчас в больницах находится еще 230 детей с подозрением на инфицирование коронавирусом. Точный диагноз еще устанавливают.
Насколько тяжело дети переносят COVID-19
Если коротко, то по-разному. Кузин подчеркнул, что есть и тяжелые случаи, и легкие.
Ігорь Кузин – главный санврач
"Пока мы фиксируем то, что среди детей COVID переносится значительно легче, чем среди взрослых. Количество тяжелых случаев является довольно небольшим".
В то же время если же у детей есть сопутствующие соматические заболевания, то течение болезни будет тяжелее. То есть, тенденция такая же, как и у взрослых людей.
Поэтому сейчас и национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и Минздрав советуют вакцинировать детей в возрасте от 12 лет, если ребенок имеет тяжелые сопутствующие соматические заболевания, добавил главный врач страны.
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Вакцинация детей в Украине: главное
- Министерство здравоохранения Украины рекомендовало вакцинировать против коронавируса детей в возрасте от 12 до 17 лет.
- Прежде всего сделать прививку рекомендуют детям, которые входят в группу риска тяжелого течения болезни. Однако Минздрав поощряет вакцинацию всех детей этой возрастной группы.
- Вакцинацию детей проводят исключительно препаратом Comirnaty от Pfizer-BioNTech.