Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он пояснил, когда нам ждать ревакцинации.

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Бустерная доза украинцев

По его словам, если говорить о "бустерной" (третьей) дозе, то сейчас у нас есть только 2 официальных сообщения от фармацевтического сектора о том, что это более эффективно. Но это не является официальной позицией ВОЗ или ЕМА или FDA.

"Да, действительно, компания Pfizer подала соответствующие документы в FDA, и, скорее всего, будет двигать эту историю. Но пока нет ни одного результата клинических исследований или испытаний, которые бы нам четко демонстрировали плюсы введения третьей дозы", – пояснил Кузин.

Внимание! Минздрав общался с компанией Pfizer. Главные результаты эффективности и преимущества третьей дозы обнародуют в конце августа 2021 года.

В ведомстве хотят дождаться данных о том, сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы.

Игорь Кузин – главный санврач "Но пока мы не рассматриваем бустерную дозу в качестве альтернативы полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами, – это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки".

Есть ли смысл ждать год ревакцинацию

Данные о продолжительности иммунитета достаточно противоречивы. Многие исследования подтверждали его продолжительность 8 – 12 месяцев. Даже некоторые ученые оценивают продолжительность иммунитета в 1,5 года после базового курса прививки.

Как отметил Кузин, пока ВОЗ, вместе с ведущими специалистами не сформировала рекомендаций относительно уровня защитных антител или срока, на который хватает этого иммунитета после введения вакцины.

"Поэтому единой позиции среди ученых о продолжительности такого иммунитета и сроков ревакцинации не существует. Думаю, скорее всего, мы будем ревакцинироваться через год", – подчеркнул он.

Но отметил, что, возможно, за это время будут дополнительные данные, которые будут свидетельствовать о другом графике ревакцинации.

Интересно! Вакцинацию третьей дозой вакцины от коронавируса рассматривают и во Франции.



Ранее сообщалось, что такое решение уже приняли в Израиле и США. Прививки получат пожилые люди, медицинские работники или жители домов престарелых.