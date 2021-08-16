Кузин сообщил, когда украинцев будут повторно вакцинировать от COVID-19

Министерство здравоохранения хочет ввести повторную вакцинацию населения от коронавируса. Впрочем, пока ожидают официальной позиции об эффективности бустерной дозы от регуляторов.

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он пояснил, когда нам ждать ревакцинации.

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Бустерная доза украинцев

По его словам, если говорить о "бустерной" (третьей) дозе, то сейчас у нас есть только 2 официальных сообщения от фармацевтического сектора о том, что это более эффективно. Но это не является официальной позицией ВОЗ или ЕМА или FDA.

"Да, действительно, компания Pfizer подала соответствующие документы в FDA, и, скорее всего, будет двигать эту историю. Но пока нет ни одного результата клинических исследований или испытаний, которые бы нам четко демонстрировали плюсы введения третьей дозы", – пояснил Кузин.

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В ведомстве хотят дождаться данных о том, сколько преимуществ будет давать введение бустерной дозы.

Игорь Кузин – главный санврач "Но пока мы не рассматриваем бустерную дозу в качестве альтернативы полному циклу ревакцинации через год. То есть базовая стратегия, выбранная нами, – это ревакцинация через год после завершения базового курса прививки".

Есть ли смысл ждать год ревакцинацию

Данные о продолжительности иммунитета достаточно противоречивы. Многие исследования подтверждали его продолжительность 8 – 12 месяцев. Даже некоторые ученые оценивают продолжительность иммунитета в 1,5 года после базового курса прививки.

Как отметил Кузин, пока ВОЗ, вместе с ведущими специалистами не сформировала рекомендаций относительно уровня защитных антител или срока, на который хватает этого иммунитета после введения вакцины.

"Поэтому единой позиции среди ученых о продолжительности такого иммунитета и сроков ревакцинации не существует. Думаю, скорее всего, мы будем ревакцинироваться через год", – подчеркнул он.

Но отметил, что, возможно, за это время будут дополнительные данные, которые будут свидетельствовать о другом графике ревакцинации.

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