Число заболевших возросло

За последние сутки количество больных выросло на 5 новых случаев. Течение болезни у них средней тяжести, температура 37,0 – 37,5, насморк, головная боль, боль в горле. Дети находятся на изоляции в лагере.

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В каком состоянии дети

8 детей госпитализированы в детскую больницу №3 Одессы.

Главный санитарный врач Игорь Кузин отметил, что Минздрав контролирует ситуацию, в частности, в лагере ежедневно находится эпидемиолог.

О том, подозревают ли у больных штамм "Дельта", в Минздраве не рассказали.

В то же время предварительно главный государственный санитарный врач области Виталий Гончаров сказал, что у 33 больных подозревают штамм "Дельта".

О первых случаях заражений сообщили 16 августа, симптомы коронавируса обнаружили у 42 детей и двоих работников. Их изолировали и взяли пробы биоматериала для ПЦР-диагностики.

Что известно о COVID-19 у детей

Известно, что дети легче переносят коронавирусную болезнь, чаще всего вообще бессимптомно, или с признаками обычного ОРВИ. Впрочем, у некоторых детей, особенно имеющих сопутствующие болезни или ослабленный иммунитет, может быть более тяжелое течение COVID-19.

Недавно врачи из Израильского медицинского центра "Шаарей Цедек" провели масштабное исследование, которое показало, что у детей со временем уровень антител к коронавирусу падает быстрее, чем у взрослых. Так, результаты обследования показали, что треть детей вообще не имела антител, а у остальных уровень антител снижался со временем.

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