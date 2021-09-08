Транспорт для вакцинированных
Такой транспорт будет перевозить только тех пассажиров, которые могут предъявить COVID-сертификаты или отрицательный тест.
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В поездах могут быть отдельные вагоны для таких пассажиров. На таких рейсах общественного транспорта и в таких вагонах пассажиры смогут не носить маски, закрывающие рот и нос.
Ослабление транспортных требований
Также латвийское правительство отказалось от решения, в условиях, когда кумулятивный показатель COVID-19 превысит 120 случаев на 100 тысяч жителей, а это соответствует нынешней эпидемиологической ситуации, заполняемость общественного транспорта не может превышать 65% от вместимости салона.
Теперь заполняемость может составлять 80% от вместимости салона. На рейсах регионального значения, когда транспортное средство вынужден брать пассажиров не только на конечных остановках, заполняемость может составлять 85% от вместимости салона.
Коронавирус в Латвии
- В целом в Латвии с начала пандемии COVID-19 заболело 145 тысяч человек.
- От коронавируса умерли 2 592 человека.
- В целом введено 1 538 094 доз вакцины.
- Количество людей, которые прошли полную вакцинацию 776 475.
- 40,7% населения прошло полную вакцинацию.