Транспорт для вакцинированных

Такой транспорт будет перевозить только тех пассажиров, которые могут предъявить COVID-сертификаты или отрицательный тест.

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В поездах могут быть отдельные вагоны для таких пассажиров. На таких рейсах общественного транспорта и в таких вагонах пассажиры смогут не носить маски, закрывающие рот и нос.

Ослабление транспортных требований

Также латвийское правительство отказалось от решения, в условиях, когда кумулятивный показатель COVID-19 превысит 120 случаев на 100 тысяч жителей, а это соответствует нынешней эпидемиологической ситуации, заполняемость общественного транспорта не может превышать 65% от вместимости салона.

Теперь заполняемость может составлять 80% от вместимости салона. На рейсах регионального значения, когда транспортное средство вынужден брать пассажиров не только на конечных остановках, заполняемость может составлять 85% от вместимости салона.

Коронавирус в Латвии